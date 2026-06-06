La Coupe du monde 2026 : les risques climatiques sont réels

Les chercheurs et les scientifiques alertent sur les risques de chaleur extrême et d'événements météorologiques violents pendant la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les chercheurs et les scientifiques alertent sur les risques de chaleur extrême et d' événements météorologiques violents pendant la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette Coupe du monde est la première à être affectée directement par le changement climatique. Les joueurs évolueront sous la menace permanente d'un climat devenu instable sur une large partie des 104 rencontres prévues aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les zones à risques climatiques se trouvent au sud-ouest et au centre des États-Unis, à Kansas City, Atlanta, Miami, Dallas et Houston, mais aussi au Mexique, à Monterrey.

Les chercheurs estiment qu'un quart des rencontres se joueront à des niveaux de chaleur et d'humidité extrême, à savoir un indice WBGT supérieur à 28, qui équivaut à 38 °C par temps sec ou 30 °C par temps très humide. Ce qui ne sera pas sans conséquence sur la rencontre, comme le démontrent des études scientifiques. Les joueurs seront affectés par la chaleur, les passes deviendront plus précises, les possessions plus longues, les courses plus rares.

Les équipes garderont le ballon comme on économise son souffle. Le pressing perdra de sa violence. Les joueurs seront plus appliqués, ils feront attention à bien mettre la balle dans les pieds. Les chercheurs estiment qu'il y a un ralentissement du match.

Les joueurs parcourront moins de distance à haute intensité, ils auront plus de temps pour faire sa passe, plus de temps pour la recevoir





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