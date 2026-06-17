La Coupe du monde 2026 : les premiers matchs promettent d'être excitants

L'équipe de France a remporté son premier match face au Sénégal, tandis que Lionel Messi a marqué trois buts avec l'Argentine face à l'Algérie. Les affiches de mercredi soir promettent d'être excitantes, notamment la rencontre entre le Portugal et la République démocratique du Congo, ainsi que celle entre l'Angleterre et la Croatie. L'Ouzbékistan jouera son premier match en Coupe du monde face à la Colombie.

L'équipe de France a remporté son premier match face au Sénégal, tandis que Lionel Messi a marqué trois buts avec l'Argentine face à l'Algérie. Les affiches de mercredi soir promettent d'être excitantes, notamment la rencontre entre le Portugal et la République démocratique du Congo, ainsi que celle entre l' Angleterre et la Croatie .

L'Ouzbékistan jouera son premier match en Coupe du monde face à la Colombie. C'est le monde merveilleux de la Coupe du monde 2026, qui se poursuit jusqu'à la finale du 19 juillet. Suivez le tournoi dans ce direct avec les unes, les commentaires et récits de la presse étrangère, et découvrez les petites et grandes histoires sur les équipes, les joueurs et les supporteurs.

Les conditions climatiques et sanitaires, ainsi que les polémiques autour de la Fifa, occuperont également le terrain de ce rendez-vous planétaire. Retrouvez le soir un récapitulatif de la journée et l'annonce du programme des matchs, et le matin, un retour sur les rencontres de la nuit, dans ce direct et dans les médias





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