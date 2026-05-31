La Coupe du monde 2026 : les grandes stars du football se réunissent pour la dernière fois

La Coupe du monde 2026 est l'occasion pour les grandes stars du football de se réunir pour la dernière fois avant la fin de leur carrière internationale. Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Lionel Messi seront présents pour cette 23e édition de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

La Coupe du monde 2026 est l'occasion pour les grandes stars du football de se réunir pour la dernière fois avant la fin de leur carrière internationale.

Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Lionel Messi seront présents pour cette 23e édition de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Mais ce sera aussi l'occasion pour les futurs grands joueurs de demain de se révéler : Lamine Yamal, Désiré Doué, Michael Olise… Malgré leur jeune âge, ils seront bien au rendez-vous. Comme pour chaque édition de la Coupe du monde, il y aura son lot de stars à suivre tout au long de la compétition.

Que ce soit leur grande première ou leur dernière apparition avant la fin de leur carrière internationale, les plus grands noms du ballon rond se retrouvent en Amérique du Nord cet été pour disputer la plus grande des compétitions. C'est la dernière occasion pour l'attaquant star portugais Cristiano Ronaldo de remporter la Coupe du monde, qui manque à son palmarès. Il revient une sixième fois à la Coupe du monde pour espérer enfin toucher du doigt ce trophée.

Le plus grand rival de Cristiano Ronaldo sera également de la partie. Avec son titre de champion du monde remporté en 2022 au Qatar, l'octuple vainqueur du Ballon d'Or est en quête d'un nouveau sacre au niveau mondial. Figurant à nouveau parmi les favoris, il souhaite à nouveau amener la sélection jusqu'à la finale de la Coupe du monde et pourrait porter le maillot argentin pour la 200e fois.

L'attaquant argentin a d'ailleurs l'avantage de connaître déjà l'environnement du football aux États-Unis puisqu'il évolue à l'Inter Miami depuis 2023. Pour sa troisième Coupe du monde, Kylian Mbappé a pour mission d'aller chercher une troisième étoile pour la France. Pour cela, l'attaquant évoluant au Real Madrid et capitaine des Bleus doit conduire son équipe une nouvelle fois en finale, ce qui serait la troisième consécutive pour la France et la quatrième du XXIe siècle.

Jamais un pays n'a réussi à égaler une telle régularité depuis le Brésil dans les années 1990. Mais l'attaquant français a aussi deux records personnels à aller chercher. Il n'est déjà qu'à un petit but de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, détenu par Olivier Giroud avec 57 buts. Mais Kylian Mbappé peut aussi marquer l'histoire de la Coupe du monde en devenant le recordman du nombre de buts marqués en phase finale du Mondial.

En effet, le record est détenu par l'Allemand Miroslav Klose depuis 2014 avec 16 buts. Trois buts suffiraient au leader des Bleus pour atteindre ce record. Il est la nouvelle star de la Roja. Avec une équipe d'Espagne solide à tous les niveaux, l'attaquant de seulement 18 ans peut marquer la compétition de son talent.

Déjà champion d'Europe en 2024, le prodige catalan devrait être présent pour le Mondial malgré une blessure en fin de saison avec son club qui met en suspens sa présence pour les premiers matchs de l'Espagne. Ses qualités d'attaquant déjà fortement saluées devraient lui permettre de marquer le Mondial de son empreinte. Champion d'Afrique avec le Maroc lors de l'hiver dernier, Achraf Hakimi souhaite réitérer l'exploit d'atteindre les demi-finales de la Coupe du monde avec son équipe.

Devenu également champion d'Europe en club avec le PSG la saison dernière, il porte avec son équipe tous les espoirs du peuple marocain pour aller décrocher un bon résultat pour la meilleure sélection africaine au classement mondial. Vinicius Jr, attaquant de 25 ans évoluant au Real Madrid, souhaite faire briller les quintuples champions du monde après une élimination précoce par la Croatie lors de la précédente édition au Qatar.

En plein doute, le Brésil n'a fini que 5e de la phase qualificative d'Amérique du Sud, soit l'avant-dernière place qualificative. Vinicius Jr, accompagné de Neymar, doit donc remettre sa sélection en confiance pour espérer une bonne performance lors du Mondial. L'ex-joueur du PSG, aujourd'hui âgé de 34 ans et considéré comme hors de forme il y a encore quelques mois, a été sélectionné in extremis par Carlo Ancelotti.

Le public brésilien croit en l'étoile de son magicien pour ramener une 6e Coupe du monde au pays





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