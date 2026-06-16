La Coupe du Monde 2026 : les Bleus face au Sénégal

La Coupe du Monde 2026 est en train de commencer et les Bleus sont prêts à faire leur apparition face au Sénégal. Ce match est crucial pour les Tricolores qui veulent éviter un scénario similaire à celui de 2002. Avec un carré d'attaque composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué, les Français semblent bien armés pour imposer leur jeu et marquer des buts.

La Coupe du Monde 2026 est enfin arrivée et les Bleus sont prêts à faire leur apparition face au Sénégal . Ce match est crucial pour les Tricolores qui veulent éviter un scénario similaire à celui de 2002, où ils avaient été battus en ouverture du tournoi.

Avec un carré d'attaque composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué, les Français semblent bien armés pour imposer leur jeu et marquer des buts. Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, a appelé ses joueurs à rester calmes et à ne pas se laisser aller à la pression. Les conditions climatiques seront chaudes mais pas insupportables, avec 25°C attendus sur la pelouse du MetLife Stadium.

Un faux pas dès la première rencontre ferait néanmoins désordre pour une formation avec de si hautes ambitions. La sélection sénégalaise, menée par Pape Thiaw, compte sur un groupe au complet, notamment le défenseur Kalidou Koulibaly, rétabli d'une blessure au dos. Les Lions de la Teranga de Sadio Mané sont déterminés à battre la France et à écrire une nouvelle page de leur histoire.

La victoire est indispensable pour les Tricolores pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible. Les joueurs français sont conscients de la pression et de l'ambiance du match, mais ils veulent faire preuve de courage et de détermination pour obtenir la victoire





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