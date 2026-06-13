La Coupe du monde 2026 : le Maroc défie le Brésil

Les Lions de l'Atlas, demi-finalistes surprises en 2022, défient le Brésil dans la nuit de samedi à dimanche 14 juin à minuit pour leur entrée dans la Coupe du monde. Le Maroc veut prouver qu'il n'est plus seulement une belle histoire, mais une vraie puissance du football mondial.

La Coupe du monde 2026 est une occasion cruciale pour le Maroc de prouver sa grandeur footballistique. Les Lions de l'Atlas, demi-finalistes surprises en 2022, défient le Brésil dans la nuit de samedi à dimanche 14 juin à minuit pour leur entrée dans la Coupe du monde.

Le Maroc veut prouver qu'il n'est plus seulement une belle histoire, mais une vraie puissance du football mondial. La Seleçao de Carlo Ancelotti, privée de Neymar, est une équipe bien garnie, mais elle n'avance plus avec l'aura d'invincibilité qui l'accompagnait autrefois. Le Maroc s'apprête à défier le Brésil ce samedi 13 juin pour son premier match de la Coupe du monde 2026.

Sous la houlette de Mohamed Ouahbi, les Lions de l'Atlas ne viennent pas seulement jouer, ils viennent prouver que leur demi-finale historique au Qatar n'était que le prologue d'une ère nouvelle. Le match face à l'une des plus grandes nations du football, avec cinq Coupes du monde remportées, est l'occasion pour les Marocains de démontrer au monde entier que ce sacre n'était pas un simple exploit, mais la confirmation éclatante de la grandeur du football marocain.

D'un côté, la Seleçao, son maillot jaune, ses stars, ses étoiles et son imaginaire éternel. De l'autre, le Maroc qui, depuis quatre ans, a changé de dimension. Depuis le Mondial au Qatar en 2022, plus personne ne regarde les Lions de l'Atlas de la même manière. En devenant la première nation africaine demi-finaliste de la plus grande des compétitions, elle a ouvert une brèche et donné au Maroc un nouveau statut, une nouvelle exigence et presque une responsabilité.

Le match sera un test pour les joueurs marocains, qui devront réussir à prouver leur valeur face à une équipe qui voudra imposer sa vitesse et son talent. Mais ils auront l'occasion de définitivement changer de statut et de prouver la grandeur footballistique et la détermination du Maroc





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