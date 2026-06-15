La Coupe du monde 2026 : le groupe G élargi, les résultats, le calendrier et le classement à prendre en compte

Venez découvrir la situation du groupe G de la Coupe du monde 2026, les résultats de la première journée et les informations essentielles pour le calendrier.

La Coupe du monde 2026 a débuté jeudi 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Découvrez les résultats , le classement et le calendrier du groupe G du Mondial 2026.lundi 15 juin pour ses débuts à la Coupe du monde.

Décisif dès son entrée en jeu, Romelu Lukaku a offert l'égalisation aux Diables Rouges en provoquant le but contre son camp de Mohamed Hany mais n'a pas suffi pour prendre les trois points. Selon les informations disponibles, les résultats de la première journée du groupe G sont suivis de près. Le calendrier, les résultats et le classement de la poule H sont donc très importants





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