La Coupe du monde 2026 : le groupe D se prépare à la bataille

La Coupe du monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Le groupe D est composé de pays qui se disputent les places qualificatives.

La Coupe du monde 2026 se déroulera aux États-Unis , au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Le groupe D est composé de pays qui se disputent les places qualificatives.

Les États-Unis sont attendus comme outsiders capables de franchir un cap dans ce tournoi à domicile. Le vainqueur du groupe D affrontera l'un des meilleurs 3es en seizièmes de finale, tandis que le deuxième de ce groupe affrontera le 2e du groupe G. La pression sera bien réelle pour la sélection américaine, qui devra assumer son statut sans garantie de qualification. Le groupe D est indécis et ouvert, ce qui promet une lutte serrée jusqu'au bout





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Coupe Du Monde 2026 États-Unis Canada Mexique Groupe D

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