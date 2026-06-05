La Coupe du monde 2026 : la liste des artistes pour les cérémonies d'ouverture se précise

La Coupe du monde 2026 se rapproche et la liste des artistes qui interpréteront les cérémonies d'ouverture au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis commence à se préciser.

La Coupe du monde 2026 se rapproche et la liste des artistes qui interpréteront les cérémonies d'ouverture au Mexique , au Canada et aux Etats-Unis commence à se préciser.

Shakira et Burna Boy seront à Mexico, Michael Bublé et Vegedream à Toronto, tandis que Katy Perry et Future seront à Los Angeles. Chaque pays organisateur aura sa propre cérémonie d'ouverture, conçue par Marco Balich pour mettre en avant les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Les trois shows ont été mis en scène par Marco Balich, le producteur italien déjà à l'origine de la cérémonie d'ouverture des Et





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