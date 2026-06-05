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La Coupe du monde 2026 : la liste des artistes pour les cérémonies d'ouverture se précise

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La Coupe du monde 2026 : la liste des artistes pour les cérémonies d'ouverture se précise
Coupe Du Monde 2026Cérémonies D'ouvertureMexique
📆6/5/2026 4:41 PM
📰RMCsport
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La Coupe du monde 2026 se rapproche et la liste des artistes qui interpréteront les cérémonies d'ouverture au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis commence à se préciser.

La Coupe du monde 2026 se rapproche et la liste des artistes qui interpréteront les cérémonies d'ouverture au Mexique , au Canada et aux Etats-Unis commence à se préciser.

Shakira et Burna Boy seront à Mexico, Michael Bublé et Vegedream à Toronto, tandis que Katy Perry et Future seront à Los Angeles. Chaque pays organisateur aura sa propre cérémonie d'ouverture, conçue par Marco Balich pour mettre en avant les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Les trois shows ont été mis en scène par Marco Balich, le producteur italien déjà à l'origine de la cérémonie d'ouverture des Et

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