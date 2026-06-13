La Coupe du monde 2026: l'équipe de France défavorisée par les conditions climatiques extrêmes?

L'équipe de France est guidée par des consignes fournies par le staff pour lutter contre le thermomètre qui dépasse les 35 degrés, avec un taux d'humidité souvent supérieur à 60%. Les joueurs ont également reçu des serviettes glacées pour se rafraichir la nuque pendant les séances.

Alors que les températures s'envolent sur la Côte Est des Etats-Unis, plusieurs nations tentent de trouver des solutions pour appréhender au mieux les fortes chaleurs.

Les joueurs espagnols s'entraînent par exemple avec des gilets réfrigérants. A l'instar de l'équipe de France, qui s'entraîne dans la fournaise au campus de l'université de Bentley à Waltham (Massachusetts), l'Espagne tente de trouver des solutions pour gérer au mieux les températures qui descendent rarement en-dessous de 30 degrés. Les Espagnols ont choisi de rester à Chattanooga, dans le Tennessee, où les températures avoisinent les 33 degrés.

Lors de la séance du jour, les joueurs de la Roja ont enfilé des gilets réfrigérants, qui leur permettent d'utiliser des poches de glace fixées sur leur corps pour atténuer la chaleur. Basés à Winston-Salem, dans le Massachusetts, où les températures ont atteint 41 degrés, les Allemands ont eu installés des ventilateurs au bord du terrain pour gérer au mieux les fortes chaleurs.

L'équipe de France est guidée par des consignes fournies par le staff pour lutter contre le thermomètre qui dépasse les 35 degrés, avec un taux d'humidité souvent supérieur à 60%. Les joueurs ont également reçu des serviettes glacées pour se rafraichir la nuque pendant les séances. Les prévisions météo indiquent que les températures pourraient atteindre 40 degrés dans certaines régions, ce qui pourrait avoir un impact sur la compétition.

L'équipe de France a également décidé de rester à Boston, où les conditions climatiques sont plus supportables. Les joueurs espagnols ont choisi de rester à Chattanooga, où les températures sont moins élevées. Les prévisions météo indiquent que les températures pourraient atteindre 40 degrés dans certaines régions, ce qui pourrait avoir un impact sur la compétition. L'équipe de France a également décidé de rester à Boston, où les conditions climatiques sont plus supportables.

Les joueurs espagnols ont choisi de rester à Chattanooga, où les températures sont moins élevées





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