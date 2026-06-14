La Coupe du monde 2026 : l'Allemagne écrase Curaçao 7-1

La Mannschaft a obtenu le large succès qu'elle était venue chercher dans le stade climatisé et au toit fermé du Texas, mais son très modeste adversaire, 82e au classement Fifa, s'est aussi offert un bout de la fête.

La Coupe du monde 2026 a vu l' Allemagne écraser Curaçao 7-1 à Houston, dimanche 14 juin. Manuel Neuer a fait son grand retour en sélection après deux ans d'absence et a batti le record historique de gardiens en Coupe du monde avant de rencontrer la Côte d'Ivoire.

La Mannschaft a obtenu le large succès qu'elle était venue chercher dans le stade climatisé et au toit fermé du Texas, mais son très modeste adversaire, 82e au classement Fifa, s'est aussi offert un bout de la fête. Les supporters de Curaçao ont animé l'avant-match avec des chants, des danses, écharpes et drapeaux en l'air, et en criant de joie quand des images de leur petite île aux plages paradisiaques, au large du Venezuela, ont été projetées sur les écrans géants.

Le gardien expérimenté Eloy Room a bondi de joie face à la tribune de ses supporters en délire, tandis que les remplaçants et le staff envahissaient la pelouse, fous de joie. Cela a offert un peu de dramaturgie à une rencontre par ailleurs très déséquilibrée, et finalement remportée dans les grandes largeurs par le jeune sélectionneur Julian Nagelsmann face au doyen Dick Advocaat, devenu à 78 ans le plus vieil entraîneur à officier au Mondial.

Manuel Neuer n'a pas vraiment eu grand-chose à faire pour son grand retour en sélection, deux ans après l'avoir quittée. Le niveau sera bien plus élevé au prochain match, contre la Côte d'Ivoire à Toronto, où le gardien du Bayern Munich deviendra le plus capé des gardiens en Coupe du monde, devant Hugo Lloris et ses 20 apparitions. Dimanche, ses coéquipiers ont démarré pied au plancher et marqué après moins de six minutes par Felix Nmecha, servi par Florian Wirtz.

Mais l'équipe de la vague bleue, en face, a longtemps écopé avec succès face aux offensives multiples, jusqu'à égaliser. Malheureusement pour eux, l'écart de niveau a fini par apparaître en grand, à mesure que la défense, épuisée, a lâché de toutes parts.

Avant la mi-temps, la Mannschaft s'en est remis à des coups de pied arrêtés : un corner repris de la tête par le défenseur Nico Schlotterbeck, démarqué au premier poteau, puis un pénalty converti d'un parfait contre-pied par Kai Havertz. Au retour de la pause, Jamal Musiala a lancé la cascade à buts, imité ensuite par Nathaniel Brown, Deniz Undaz et Havertz, de nouveau.

Au coup de sifflet final, les supporters de Curaçao ont applaudi leurs héros, malgré la sévère défaite





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