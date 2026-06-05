La Coupe du monde 2026 en pleine polémique après le refus de James Rodriguez

La jeune fille du président colombien, Antonella Petro, a demandé une photo à James Rodriguez lors de la cérémonie officielle de la sélection colombienne, mais ce dernier n'a pas répondu favorablement à cette demande. La scène a déclenché une vague de réactions en Colombie et sur les réseaux sociaux.

La Coupe du monde 2026 est en pleine polémique après que le capitaine colombien James Rodriguez a refusé de poser pour une photo avec la jeune fille du président colombien, Antonella Petro .

Cette dernière, âgée de 17 ans, a demandé une photo à Rodriguez lors de la cérémonie officielle de la sélection colombienne, mais ce dernier n'a pas répondu favorablement à cette demande. La scène a été capturée sur vidéo et a déclenché une vague de réactions en Colombie et sur les réseaux sociaux. Certains ont accusé Rodriguez d'avoir refusé la demande pour des raisons politiques, tandis que d'autres ont salué son attitude comme étant courageuse et honnête.

Heidy Sánchez Barreto, femme politique colombienne, a même qualifié l'attitude de Rodriguez de 'macho' et a dénoncé le rejet comme étant humiliant pour la jeune fille. La polémique a également mis en lumière les règles de la FIFA qui interdisent les bouteilles d'eau pendant la Coupe du monde 2026, mesure qui a suscité des réactions négatives de la part des joueurs et des supporters.

La compétition est également en train de susciter des débats sur la productivité et la perte potentielle de revenus pour les pays participants





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