La Coupe du monde 2026 démarre sur des bases offensives exceptionnelles

La Coupe du monde 2026 a débuté il y a tout juste une semaine et elle est déjà rentrée dans l'histoire de la compétition. La moyenne de buts par match est exceptionnelle, avec 75 buts inscrits en 24 matchs, soit une moyenne de 3,13 par rencontre.

La Coupe du monde 2026 a débuté il y a tout juste une semaine et elle est déjà rentrée dans l'histoire de la compétition. La moyenne de buts par match est exceptionnelle, avec 75 buts inscrits en 24 matchs, soit une moyenne de 3,13 par rencontre.

C'est la première journée la plus prolifique depuis l'édition 1958, portée par les cartons de l'Allemagne (7-1) et de l'Angleterre (4-2). Les équipes jouent, attaquent et prennent davantage de risques, ce qui confirme un début de tournoi particulièrement ouvert. La comparaison avec 1958 n'est évidemment pas anodine, car cette édition reste une référence absolue en matière de spectacle offensif et a vu émerger plusieurs légendes du football mondial.

Reste désormais à savoir si cette cadence infernale pourra être maintenue lors des prochaines journées





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