La Coupe du monde 2026 va se jouer aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet. La RD Congo va conclure sa préparation à la Coupe du monde 2026 en France. Les Léopards vont affronter le Chili ce mardi 8 juin à Orléans lors d'un match à huis clos.

La Coupe du monde 2026 débute jeudi 11 juin et se déroulera jusqu'au 19 juillet au Mexique , aux Etats-Unis et au Canada . Avant le top départ des matchs, retrouvez toutes les informations essentielles dans notre direct commenté sur RMC Sport, notamment concernant les favoris et les futurs adversaires de l'équipe de France .

La RD Congo va conclure sa préparation à la Coupe du monde 2026 en France. Les Léopards vont affronter le Chili ce mardi 8 juin à Orléans lors d'un match à huis clos. La rencontre devait avoir lieu initialement en Espagne, mais les autorités locales ont finalement refuser d'accueillir les coéquipiers de Cédric Bakambu en raison de l'épidémie d'Ebola qui touche actuellement la RD Congo. Gros dispositif de sécurité autour de l'équipe d'Iran au Mexique, 7 juin 2026.

Un dispositif de sécurité hors normes est très visible dans les rues de la ville et en particulier autour du stade et de l'hôtel où séjournent les joueurs et le staff de l'équipe d'Iran. C'est la 'guardia Nacional' qui a été déployé pour protéger les lieux. Des patrouilles tournent en permanence dans cette ville de plus de 1 million d'habitant.

Après sa victoire samedi contre l'Egypte en amical (2-1), le Brésil enregistre un forfait : celui de Wesley, latéral droit, qui s'est blessé en première période à la cuisse gauche. Carlo Ancelotti convoque donc Ederson, 26 ans, qui évolue à l'Atalanta. Le sélectionneur opte donc pour un milieu défensif plutôt que pour un latéral. Selon Globo Esporte, le poste d'arrière droit devrait revenir à Danilo ou Ibanez.

La Coupe du monde 2026 va se jouer aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet. Nombreuses sont les équipes qui ont déjà atterri sur le sol américain. La RD Congo va conclure sa préparation à la Coupe du monde 2026 en France. Les Léopards vont affronter le Chili ce mardi 8 juin à Orléans lors d'un match à huis clos





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