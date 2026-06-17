La Coupe du monde 2026 débute avec un match éclatant entre l'Angleterre et la Croatie

La Coupe du monde 2026 a débuté avec un match emblématique entre l'Angleterre et la Croatie. Les Three Lions, portés par leurs stars, ont prouvé leur force en s'imposant 4-2 face à une équipe fidèle à sa réputation malgré des cadres vieillissants.

La Coupe du monde 2026 a débuté avec un match emblématique entre l' Angleterre et la Croatie . Les Three Lions, portés par leurs stars, ont prouvé leur force en s'imposant 4-2 face à une équipe fidèle à sa réputation malgré des cadres vieillissants.

Harry Kane a inscrit un doublé, tandis que Jude Bellingham et Marcus Rashford ont contribué à la victoire. Cette performance encourageante ouvre déjà les portes de la phase finale pour l'Angleterre, qui doit maintenant poursuivre sur cette lancée face au Ghana et au Panama.

Dans d'autres matchs, la RD Congo a obtenu son premier point en Coupe du monde en concédant un match nul 1-1 contre le Portugal, tandis que l'Argentine a égalé le record de buts de Miroslav Klose en s'imposant 3-0 contre l'Algérie grâce à un triplé de Lionel Messi





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