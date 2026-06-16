La Coupe du Monde 2026 débute avec des difficultés pour la France et l'Iran

La Coupe du Monde 2026 a commencé avec un match difficile pour la France contre le Sénégal, tandis que l'équipe iranienne a été contrainte de quitter les États-Unis après un match contre la Nouvelle-Zélande.

La Coupe du Monde 2026 a commencé avec un match difficile pour la France contre le Sénégal , tandis que l'équipe iranienne a été contrainte de quitter les États-Unis après un match contre la Nouvelle-Zélande .

Les joueurs iraniens ont chanté l'hymne national avant le match, mais la délégation a été obligée de quitter le sol américain après le match pour retourner dans son camp de base au Mexique. Le match a été émaillé de protestations d'opposants au régime islamique qui se sont introduits dans le stade de Los Angeles. La délégation iranienne a pris le temps de se plaindre de ses conditions d'accueil en raison de la multiplication des allers-retours entre Tijuana et les États-Unis.

La France a débuté sa Coupe du Monde contre le Sénégal, un premier match difficile contre le vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a fanfaronné en conférence de presse, tandis que Didier Deschamps a refilé le statut de favoris à l'Espagne et N'Golo Kanté s'est montré prudent.

Le climat devrait être clément, mais Donald Trump ne l'a pas été avec les Sénégalais, qui font partie des nations dont les supporters n'ont pas obtenu de visa de tourisme en raison des restrictions migratoires strictes imposées par les États-Unis. Le public n'est-il pas qualifié de Désintéressé par le Mondial qui a lieu dans son pays ? Le président américain souhaite en effet remettre le trophée de la Coupe du Monde au capitaine de l'équipe vainqueur, selon la Fifa





lobs / 🏆 5. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 France Sénégal Iran Nouvelle-Zélande Donald Trump Fifa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir FranceL'attente touche à sa fin pour les supporters français. L'équipe de France débute sa Coupe du monde 2026 ce mardi 16 juin avec une affiche face au Sénégal dans le groupe I. Une rencontre qui se disputera au MetLife Stadium et qui rappellera forcément de vieux souvenirs aux amateurs de football.

Read more »

La veille du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026La veille du premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, l'équipe de France va lancer sa Coupe du monde mardi (21h) face au Sénégal au MetLife Stadium de New York. La composition probable des Bleus contre le Sénégal est connue.

Read more »

Coupe du monde 2026 : le Cap-Vert, ce “petit pays” qui “surprend le monde”Longtemps considéré comme un pays “non viable”, le petit archipel de dix îles, doté d’une économie très dynamique, s’est imposé comme l’une des démocraties les ...

Read more »

Coupe du monde 2026: où voir le match France-Sénégal près de Lyon?Le premier match de l'Équipe de France pour la coupe du monde de football, c'est ce mardi 16 juin à 21h. Autour de Lyon, plusieurs espaces sont prévus pour regarder le match et profiter de la fête.

Read more »