La deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a commencé avec des matchs passionnants. Achraf Hakimi a été renvoyé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour 'viol' dans les prochains mois.

La Coupe du monde 2026 continue de battre son plein avec la deuxième journée de la phase de groupes. Informations, déclarations, indiscrétions... ne ratez rien de l'actualité du Mondial dans ce live sur RMC Sport .

Achraf Hakimi a communiqué ce vendredi 19 juin sur les réseaux sociaux, quelques minutes après avoir appris son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé, ce vendredi 19 juin, le renvoi d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine.

Alors qu'il dispute la Coupe du monde avec le Maroc, le défenseur du PSG de 27 ans a appris qu'il sera bien jugé pour 'viol' dans les prochains mois. Suisse-Bosnie, Canada-Qatar et Mexique-Corée du Sud. Pas la nuit la plus excitante du Mondial sur le papier. Mais il y en a eu pour tous les goûts.

Voici ce que vous avez raté dans la nuit de jeudi à vendredi au Mondial. La fin du match entre le Canada et le Qatar (6-0) la nuit dernière a viré à l'attroupement général sur les bancs de touche, le sélectionneur du Qatar reprochant à ses bourreaux de continuer à attaquer alors que son équipe était déjà à terre et réduite à 9.

La deuxième journée de la phase de groupes va se poursuivre jusque dans la nuit de mercredi à jeudi, avec le match des Bleus contre l'Irak lundi à 23h. En attendant, suivez toute l'actualité du Mondial dans ce live





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