La Coupe du monde 2026 continue avec des matchs passionnants. L'Espagne entre en lice contre le Cap-Vert ce lundi à 18h, tandis que la Belgique affronte l'Egypte à 21h. L'Iran, dont le pays est en guerre avec les Etats-Unis, fera son entrée en lice contre la Nouvelle-Zélande dans un match très symbolique.

La Coupe du monde 2026 continue avec des matchs passionnants. L' Espagne entre en lice contre le Cap-Vert ce lundi à 18h, tandis que la Belgique affronte l' Egypte à 21h.

L'Iran, dont le pays est en guerre avec les Etats-Unis, fera son entrée en lice contre la Nouvelle-Zélande dans un match très symbolique. Les joueurs iraniens ont pris la parole à la veille de leur premier match pour déclarer qu'ils sont là pour jouer au football et non pour se mêler de politique.

Le sélectionneur Amir Ghalenoei a expliqué que les joueurs respectent tous les Iraniens mais qu'ils sont là pour jouer au football et non pour se mêler de politique. La presse néerlandaise a accablé le sélectionneur Ronald Koeman et les joueurs Virgil van Dijk et Memphis Depay après le match nul concédé contre le Japon. Le montant des équipements dérobés puis restitués dans le camp de base de la sélection anglaise a été estimé à 15.000 euros.

L'Angleterre entrera en lice en Coupe du monde mercredi face à la Croatie. La Coupe du monde 2026 est également une opportunité pour les équipes de se faire connaître et de gagner des fans. Le Lumen Field, le stade de Seattle, va accueillir six matchs lors de cette Coupe du monde 2026. Le monde va découvrir le Lumen Field et son architecture étonnante.

Les coups d'envoi des matchs ne sont jamais donnés à l'heure, mais plutôt avec un retard moyen de trois minutes. Les joueurs belges ont des ambitions réelles pour cette Coupe du monde et veulent atteindre les quarts de finale. Le sélectionneur Rudi Garcia est pragmatique et prudent, mais les ambitions sont réelles pour une sélection redevenue performante





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