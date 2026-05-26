La Coupe du monde 2026 est en train de connaître des problèmes de sécurité et de visas, ce qui oblige l'équipe iranienne à dormir au Mexique même si elle joue à Los Angeles et Seattle.

La Coupe du monde 2026 connaît des problèmes de sécurité et de visas, ce qui oblige l'équipe iranienne à dormir au Mexique même si elle joue à Los Angeles et Seattle .

La décision de la FIFA est prise en raison de guerre, de tensions diplomatiques et de sécurité. L'Iran doit jouer ses trois matchs de poule sur le sol américain, mais il devra retourner au Mexique entre ces matchs. C'est un précédent historique alarmant, car les autorités américaines ont imposé à la délégation iranienne l'obligation de quitter le territoire immédiatement après ses matchs.

Cette mesure d'exclusion sans précédent fragilise l'esprit même du tournoi et soulève de graves questions sur l'impartialité de l'accueil réservé aux nations participantes





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