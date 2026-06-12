La Coupe du monde 2026 : comment regarder le match entre les États-Unis et le Paraguay en direct ?

Découvrez comment suivre la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay à la Coupe du monde 2026 en direct sur beIN Sports 1.

La Coupe du monde 2026 débute dans le groupe D avec la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay à Los Angeles. Cette rencontre est diffusée en direct sur beIN Sport s 1, seule chaîne à proposer l'intégralité des 104 rencontres du tournoi planétaire.

Les États-Unis, co-organisateurs du tournoi et 14e au classement FIFA, abordent leur Mondial avec les faveurs du pronostic face au Paraguay (40e). Les Américains sont dispensés de qualifications grâce à leur statut d'hôte et restent sur une victoire 2-1 en amical face à ces mêmes Guaranis en 2025. Ils disputent leur douzième Coupe du monde et s'appuient sur une génération évoluant en Europe.

Le Paraguay, neuvième participation et quart de finaliste en 2010, s'est qualifié de justesse en terminant sixième de la zone CONMEBOL. Réputés pour leur solidité défensive et leur combativité, les Sud-Américains comptent créer la surprise. Dans un groupe D très ouvert, complété par l'Australie et la Turquie, chaque point comptera : les deux premiers et les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour la phase à élimination directe de ce Mondial à 48 équipes.

L'arbitrage a été confié au Néerlandais Danny Makkelie. Pour ne rien manquer du Mondial, le Pass RMC Sport + beIN SPORTS s'active en 1 clic, sans changer d'opérateur, avec un accès immédiat. Cette offre 100% digitale regroupe l'intégralité des chaînes RMC Sport et beIN SPORTS, seul diffuseur des 104 matchs de la Coupe du Monde 2026





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