La Coupe du monde 2026 coûtera cher aux entreprises, selon une étude

Une étude réalisée par UKG prévoit une importante perte de productivité pendant la Coupe du monde 2026, avec un manque à gagner d'environ 14 milliards d'euros pour les entreprises.

Une étude mondiale réalisée par UKG a évalué à près de 14 milliards d'euros la perte de productivité pour les entreprises pendant la Coupe du monde 2026.

La France ferait partie des pays participants où la compétition estivale aura le plus d'impact sur le travail des salariés. Le tournoi risque de coûter cher aux entreprises selon une étude publiée cette semaine par UKG, plateforme mondiale de planification et de gestion des ressources humaines, de la paie et des effectifs alimentée par l'IA.

Réalisée auprès de 8000 salariés dans huit pays qualifiés pour le Mondial comme l'Australie, l'Allemagne, les États-Unis et la France, cette étude prévoit une importante perte de productivité pendant le tournoi estival. Au total, les entreprises vont accuser - selon les estimations - un manque à gagner d'environ 14 milliards d'euros (17 milliards de dollars) dans ce domaine. Sans surprise, l'hôte américain est le plus touché avec 10,1 milliards d'euros de perte de productivité devant l'Allemagne (1,15 milliard).

Si le Royaume-Uni complète le podium (783 millions), la France pointe au quatrième rang avec une perte estimée par UKG à 645 millions d'euros. États-Unis : 11,7 milliards de dollars (10,1 milliards d'euros) Royaume-Uni : 912 millions de dollars (783 millions d'euros) Australie : 653 millions de dollars (560 millions d'euros) Mexique : 369 millions de dollars (317 millions d'euros) dans le groupe I, la France aura fort à faire pour valider son billet pour les 16es de finale.

Mais si le match contre l'Irak débutera à 23h, les chocs face aux Lions de la Teranga et aux Scandinaves sont programmés à 21h. Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs français… et pour leurs employeurs. Et pour cause, cet horaire pourrait limiter le manque de sommeil. Mais pour les plus passionnés qui prévoient de regarder de nombreuses rencontres du Mondial, parfois au milieu de la nuit, cela risque d'entraîner des conséquences sur leur travail.

Ainsi selon UKG, 26% des salariés français sont susceptibles de manquer une partie de leur journée de travail, en arrivant en retard, en partant plus tôt ou en ne venant pas du tout. Et pour ceux qui viendraient comme prévu sur leur lieu de travail, là encore la productivité pourrait en prendre un coup. 28% des travailleurs tricolores (22% à l'échelle mondiale) prévoient de travailler en étant fatigués voire épuisés.

Pire (pour les employeurs) pas moins de 10% des salariés en France envisagent d'exercer leur activité malgré une gueule de bois en lendemain de match. Lorsque l'absentéisme et le présentéisme prennent de l'ampleur, les conséquences sont immédiates et coûteuses, prévient Suresh Vittal, directeur produits chez UKG, en marge de la publication de l'étude. La productivité diminue, l'expérience client s'en ressent et le moral des équipes se dégrade, car il revient au reste du personnel de compenser les effectifs manquants.

Afin de limiter l'impact de la Coupe du monde sur leur activité, 33% des travailleurs interrogés par UKG envisagent de poser au moins un jour de congé pendant la compétition. Un gros tiers (37%) d'entre eux espère aussi pouvoir ou a prévu d'aménager son planning pendant la compétition alors que 18% des Français pensent regarder des résumés de matchs pendant leur journée de travail.

Même avec des matchs en pleine nuit, la Coupe du monde sera LA priorité de l'été pour certains supporters. Depuis Zidane, on n'avait pas eu de joueur comme ça, Daniel Riolo emballé par la prestation de Rayan Cherk





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