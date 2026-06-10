La Coupe du monde 2026 aura trois cérémonies d'ouverture différentes

La Coupe du monde 2026 sera marquée par trois cérémonies d'ouverture différentes, chacune ayant lieu avant le premier match des trois nations hôtes : le Mexique, le Canada et les États-Unis. Les artistes qui assureront le spectacle ont déjà été annoncés par la FIFA, et il y a plusieurs grandes stars bien connues.

La Coupe du monde 2026 sera marquée par trois cérémonies d'ouverture différentes, chacune ayant lieu avant le premier match des trois nations hôtes : le Mexique , le Canada et les États-Unis .

Les artistes qui assureront le spectacle ont déjà été annoncés par la FIFA, et il y a plusieurs grandes stars bien connues. Il y aura trois fois plus de spectacles cette année pour l'ouverture de la Coupe du monde 2026. En effet, pour cette 23e édition du Mondial, il n'y aura pas une mais trois cérémonies. En effet, il y aura un spectacle avant le premier match de chacune des nations hôtes (Canada, États-Unis, Mexique).

Et chacune d'entre elles a droit à son lot de stars. Ce sera cette cérémonie qui lancera officiellement la compétition. Avant la rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud, le stade Azteca accueillera la première cérémonie d'ouverture. L'enceinte de 87 000 spectateurs accueillera un show de l'Hispano-Américaine Belinda, du chanteur mexicain Alejandro Fernández et aussi de la star colombienne de reggaeton J Balvin.

Seront également de la partie Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná et Tyla. 12 juin : le Canada se lance Dès le lendemain, ce sera au tour du Canada d'entrer dans la compétition. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le public français retrouvera une figure connue : Vegedream, l'auteur du titre, la chanson des Bleus en 2018. Depuis l'enceinte de Toronto, il sera rejoint sur scène par Nora Fatehi et Michael Bublé.

Coupe du monde 2026 : 1 100 colis remplis de faux maillots interceptés dans le même centre postal français Mais dans le stade BMO Field de 45 500 places, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Sanjoy et William Prince seront également de la partie pour assurer le spectacle avant le match d'ouverture du Canada face à la Bosnie-Herzégovine. beIN Sports assurera la diffusion de cette rencontre prévue à 21 heures. Ce sera la dernière et peut-être la plus impressionnante des trois cérémonies d'ouverture.

Depuis le SoFi Stadium à Los Angeles, le show sera entre autres assuré par la superstar américaine Katy Perry. Elle sera accompagnée de la chanteuse brésilienne Anitta et du rappeur Future. Lisa, Rema et Tyla complètent l'affiche de cette troisième et dernière cérémonie d'ouverture du Mondial, dans ce stade d'environ 70 000 places.

Les joueurs débarquent à l'aéroport avant même l'annonce officielle : l'incroyable scène qui dévoile peu à peu la liste de l'Algérie pour la Coupe du Monde 2026 Il faudra en revanche rester éveillé tard le soir puisqu'elle aura lieu avant le match États-Unis - Paraguay qui débutera à 3 heures du matin, heure française. La rencontre sera là aussi sur beIN Sports.

La FIFA a annoncé que les artistes qui assureront le spectacle ont déjà été choisis, et il y a plusieurs grandes stars bien connues. Il y aura trois fois plus de spectacles cette année pour l'ouverture de la Coupe du monde 2026. En effet, pour cette 23e édition du Mondial, il n'y aura pas une mais trois cérémonies. En effet, il y aura un spectacle avant le premier match de chacune des nations hôtes (Canada, États-Unis, Mexique). Et chacune d'entre elles a droit à son lot de stars





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