La Coupe du monde 2026 à Rennes : les bars et restaurants se préparent

La ville de Rennes est animée par la Coupe du monde, avec des bars, des terrasses et des restaurants qui vibrent au rythme de la compétition. Les matchs sont diffusés sur grand écran, 'dedans comme dehors'. Les écrans géants extérieurs sont installés dans plusieurs quartiers de la ville, créant une ambiance de fan zone.

La Coupe du monde 2026 est un événement majeur pour la ville de Rennes . De nombreux bars et restaurants se sont équipés de grands écrans pour soutenir les Bleus lors de la compétition.

Les commerçants ont obtenu une dérogation auprès de la Ville pour fermer une heure plus tard pendant les matchs. La ville de Rennes est animée par la Coupe du monde, avec des bars, des terrasses et des restaurants qui vibrent au rythme de la compétition. Les matchs sont diffusés sur grand écran, 'dedans comme dehors'. Les écrans géants extérieurs sont installés dans plusieurs quartiers de la ville, créant une ambiance de fan zone.

Les supporters peuvent également participer à des concours de pronostics pour gagner des prix. La ville de Rennes est prête à accueillir les fans de football pour la Coupe du monde 2026





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