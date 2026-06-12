La Coupe du monde 2026 a débuté : victoire du Mexique, débuts de la France

La Coupe du monde 2026 a débuté jeudi par la victoire du Mexique contre l'Afrique du Sud. La France attend son tour pour entrer en lice. Les Etats-Unis affrontent le Paraguay dans leur premier match.

La Coupe du monde 2026 a débuté jeudi par la victoire du Mexique contre l'Afrique du Sud et va se poursuivre jusqu'au 19 juillet. En attendant l'entrée en lice de la France , ne ratez aucune information sur les Bleus ni sur les autres sélections qualifiées pour le Mondial.

Le meilleur des conférences de presse, des indiscrétions tactiques et sur la forme des joueurs, c'est en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport. La Coupe du monde sera de retour aux Etats-Unis. Les Etats-Unis affrontent le Paraguay (samedi à 3h, heure française) pour leur premier match de ce Mondial. L'occasion pour la Fifa de dégainer une nouvelle cérémonie d'ouverture, avec un show à l'américaine.

Grande innovation de cette Coupe du monde, ces pauses fraîcheur, qui sous prétexte de préserver la santé des joueurs servent surtout à passer de la pub, sont déjà très décriées. Deux fans mexicains surpris en train de filmer leur célébration sur le but de Raul Jimenez lors de la victoire contre l'Afrique du Sud (2-0) sont devenus viraux sur les réseaux sociaux et symbolisent une nouvelle manière de consommer le football, selon certains commentaires.

Dans l'After Foot en direct de New York, Walid Acherchour a donné ses solutions (et celles de Kylian Mbappé) pour trouver la solution pour faire jouer ensemble tous les solistes des Bleus. Coupe du monde 2026: Trump absent, Katy Perry sur scène... à quoi va ressembler la cérémonie d'ouverture à Los Angeles Le résumé de ce que vous avez manqué cette nuit du 11 au 12 juin du côté de la Coupe du monde 2026.

Avec notamment un premier match en nocturne et son scénario renversant. Du côté de RMC Sport, on est professionnel jusqu'au bout et on vous fait le récap de tout ce qu'il s'est passé pour que vous puissiez attaquer la journée du bon pied. Ne ratez aucune information majeure sur la Coupe du monde 2026 disputée au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis.

Coupe du monde 2026: Fausse Shakira, renversement, fiasco des pauses fraîcheur, ce que vous avez manqué dans la nuit du jeudi au vendredi Voile: Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe en 2025, est mort à 42 an





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