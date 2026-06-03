La Coupe du monde 2026 : 16 villes et stades hôtes prêts à accueillir les 104 matchs

La Coupe du monde 2026 est sur le point de commencer et 16 villes et stades hôtes seront prêts à accueillir les 104 matchs de la compétition. Les stades sont répartis sur trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, et les grandes villes des trois pays hôtes sont présentes.

La Coupe du monde 2026 est sur le point de commencer et 16 villes et stades hôtes seront prêts à accueillir les 104 matchs de la compétition.

Répartis sur trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, ces stades seront les enceintes des 48 équipes engagées. Les grandes villes des trois pays hôtes sont présentes et les stades ont déjà accueilli de nombreux événements importants. Le stade de Vancouver, par exemple, a déjà accueilli la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2010 et plusieurs matchs de la Coupe du monde féminine de 2015.

Le stade de Toronto a également accueilli des matchs de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans en 2007 et le match des étoiles de la MLS en 2008. Le stade de Boston, situé sur la côte Est des États-Unis, est rapidement devenu une enceinte accueillant de nombreux concerts, notamment des groupes comme les Rolling Stones, AC/DC, Taylor Swift et U2.

Le stade de Seattle, qui dispose d'une tour de 13 étages avec un tableau des scores surnommé le Nid de Faucon, est également l'enceinte des Seahawks de Seattle évoluant en NFL dans la division Ouest et des clubs de football des Seattle Sounders FC et des Seattle Reign FC. Le stade de Philadelphie, qui a accueilli plusieurs matchs de la Coupe du monde féminine en 2003 et le Super Bowl de cette année, est également l'un des stades qui accueilleront la compétition.

Le stade de San Francisco, qui a accueilli des matchs de la Copa América et le Super Bowl de football américain en 2016, est également l'un des stades qui accueilleront la compétition. Le stade d'Atlanta, qui dispose d'un toit ouvrable et modulable, est également l'un des stades qui accueilleront la compétition.

Les stades de Los Angeles, de Vancouver, de Toronto, de Boston, de Seattle, de Philadelphie, de San Francisco et d'Atlanta sont donc prêts à accueillir les 104 matchs de la Coupe du monde 2026





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