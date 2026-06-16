La Coupe du monde 1998 a été marquée par trois départs de sélectionneurs au beau milieu de la compétition. Sabri Lamouchi, Carlos Alberto Parreira et Henryk Kasperczak ont été limogés après des défaites importantes. La Corée du Sud a également viré son sélectionneur, Cha Bum-geun, après une défaite contre le Mexique et une humiliation infligée par les Pays-Bas.

La Coupe du monde 1998 a connu trois départs de sélectionneurs au beau milieu de la compétition. Sabri Lamouchi , sélectionneur de l'équipe de Tunisie, a été limogé après la débâcle des Aigles de Carthage face à la Suède (5-1) lors de leur premier match de la Coupe du monde.

Il a été remplacé par un autre visage tricolore, deux jours avant le début du Mondial. Le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, n'avait pas apprécié que le Basque se soit passé de lui après la compétition, sans prévenir l'instance. La Coupe du monde 1998 a également connu le départ de Carlos Alberto Parreira, sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite, après deux défaites face à l'Angleterre (0-2) et au Danemark (0-1) en première journée.

Les Saoudiens ont obtenu un match nul anecdotique contre l'Afrique du Sud (2-2) pour terminer leur compétition. La Corée du Sud a également viré son sélectionneur, Cha Bum-geun, après une défaite contre le Mexique (1-3) et une humiliation infligée par les Pays-Bas (0-5). La dernière rencontre de poule contre la Belgique (1-1) a été dirigée par son ancien adjoint Kim Pyung-seok.

Henryk Kasperczak, sélectionneur de l'équipe de Tunisie, a également été limogé après les défaites face à l'Angleterre (0-2) et à la Colombie (0-1) lors de la Coupe du monde 1998





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