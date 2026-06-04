La Corée du Nord veut renforcer de façon exponentielle ses capacités nucléaires

Kim Jong Un annonce que la production de matières nucléaires a plus que doublé en cinq ans et appelle à une augmentation exponentielle des forces nucléaires.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a annoncé mercredi que la capacité de production de matières nucléaire s de qualité militaire en Corée du Nord a plus que doublé au cours des cinq dernières années.

Lors d'une visite dans une usine de production de matières nucléaires nouvellement inaugurée, il a souligné la nécessité de renforcer de manière exponentielle les forces nucléaires de l'État, citant des menaces croissantes et des crises imprévisibles à long terme. Cette déclaration, rapportée par l'agence officielle KCNA, intervient dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes sur la péninsule coréenne et de défis sécuritaires régionaux.

Pyongyang s'est retiré du Traité de non-prolifération nucléaire en 1993 et a depuis procédé à six essais nucléaires ainsi qu'à des dizaines d'essais de missiles balistiques. Selon les experts, certains de ces missiles sont capables d'atteindre le territoire des États-Unis. Ce programme militaire vaut à la Corée du Nord de lourdes sanctions des Nations unies, qui lui interdisent de développer l'arme nucléaire et d'utiliser la technologie des missiles balistiques.

Malgré ces restrictions, le régime considère son arsenal nucléaire, estimé à quelques dizaines d'ogives, comme une assurance-vie contre toute tentative d'invasion ou de renversement. L'analyste Yang Moo-jin, ancien président de l'Université des études nord-coréennes, estime que Pyongyang met délibérément en avant ses capacités nucléaires croissantes pour signaler que la dénucléarisation n'est pas négociable avec Washington.

De son côté, Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale, ajoute que l'inspection de mercredi révèle une accélération de la production de matières nucléaires pour répondre à la demande croissante d'ogives destinées aux missiles tactiques. La Corée du Nord a déjà dévoilé un grand nombre d'armes nucléaires tactiques, ce qui engendre un besoin accru de produire davantage d'ogives.

En 2022, Pyongyang a déclaré que son statut de puissance nucléaire était irréversible, et les huit essais de missiles réalisés cette année pourraient refléter les efforts du régime pour tirer profit de l'érosion des normes internationales afin de consolider sa position nucléaire





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