La Corée du Nord teste un nouveau système lance-missile polyvalent léger

La Corée du Nord a procédé à un test de missiles supervisé par Kim Jong Un, incluant un système polyvalent léger et des missiles de croisière tactiques, dans un contexte de tensions régionales et de violations des sanctions de l'ONU.

La Corée du Nord a annoncé mercredi avoir procédé la veille à un test d'un nouveau système lance-missile polyvalent léger et d'un dispositif multiple de missiles de croisière tactique.

Selon l'agence officielle KCNA, le dirigeant Kim Jong Un a supervisé ces essais militaires, qui avaient été initialement détectés par l'armée sud-coréenne. Mardi, l'état-major interarmées sud-coréen avait signalé avoir repéré vers 13h00 (04h00 GMT) le tir de plusieurs projectiles en mer Jaune, dont un missile balistique de courte portée, lancé depuis la ville nord-coréenne de Chongju.

Ces tirs interviennent alors que la Corée du Nord a multiplié les essais de missiles ces dernières semaines, dans un contexte géopolitique tendu marqué par la guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient. Les analystes estiment que Pyongyang, diplomatiquement isolé, cherche à profiter de l'affaiblissement des normes internationales pour consolider son statut de puissance nucléaire, comme le rappelle ce nouvel essai.

Ce test a permis, d'après KCNA, d'analyser et d'estimer la puissance d'une ogive à mission spéciale d'un missile balistique tactique, ainsi que la fiabilité d'un obus d'artillerie guidé de 240 mm à portée étendue, équipé d'un système de navigation autonome ultraprécis. Une photo diffusée par l'agence nord-coréenne montre Kim Jong Un se tenant près d'un lanceur mobile, entouré de militaires.

Le leader nord-coréen s'est félicité de ces systèmes d'armement majeurs, qu'il a qualifiés de signe clair de l'amélioration de la force militaire et de démonstration d'un grand progrès technique. Il a souligné l'importance pour les opérations de l'armée de disposer d'une puissance destructrice suffisante pour rendre toute force adverse incapable de survivre, sauf par un coup de chance.

La Corée du Nord est soumise à de multiples sanctions des Nations Unies lui interdisant de développer l'arme nucléaire et d'utiliser la technologie des missiles balistiques, restrictions qu'elle a violées à maintes reprises. Ces nouveaux lancements coïncident avec des informations de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap faisant état d'une possible visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord cette semaine, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée.

La Chine demeure le principal soutien économique et politique de la Corée du Nord, même si Pyongyang s'est rapproché de la Russie ces dernières années. Ce test est le premier tir nord-coréen depuis 37 jours et le huitième de l'année. En avril, Pyongyang avait déjà procédé à un essai de missile balistique pour vérifier la puissance d'une ogive à sous-munitions.

Selon Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale à Séoul, ce nouveau lancement démontre la volonté de la Corée du Nord de déployer un système d'armes intégré, combinant missiles de croisière tactiques, lance-roquettes multiples guidés et missiles balistiques tactiques. Il s'agit d'un système de frappe de précision conventionnelle automatisée, à longue portée, capable de submerger la Corée du Sud, même en deçà du seuil nucléaire.

Plus tôt ce mois-ci, Kim Jong Un avait appelé à transformer la frontière sud en forteresse imprenable. Les deux Corées sont techniquement toujours en guerre depuis le conflit de 1950-1953, conclu par un armistice et non par un traité de paix. Malgré les offres d'apaisement du président sud-coréen Lee Jae Myung, Pyongyang rejette systématiquement les mains tendues, qualifiant Séoul d'adversaire hostile.

Une lueur d'espoir était apparue la semaine précédente avec la victoire de l'équipe féminine nord-coréenne Naegohyang FC en Ligue des champions asiatique, première visite sportive nord-coréenne en Corée du Sud depuis huit ans. Enfin, il est pertinent de noter que ce test s'inscrit dans un contexte de tensions régionales accrues, où la dissuasion militaire et les démonstrations de force restent au cœur des stratégies nord-coréennes, tandis que la communauté internationale observe avec inquiétude les progrès techniques de Pyongyang.

Les avancées en matière de guidage de précision et de portée étendue posent des défis supplémentaires aux dispositifs de défense antimissile déployés par les États-Unis et leurs alliés dans la région. L'avenir des négociations de dénucléarisation, au point mort depuis plusieurs années, semble plus incertain que jamais, chaque test renforçant la position de négociation de la Corée du Nord sans pour autant ouvrir la voie à un dialogue substantiel.

En attendant, les populations des deux côtés de la frontière vivent dans l'ombre d'un conflit potentiel, rappelé régulièrement par ces tirs et les répliques verbales qui les accompagnent. La communauté internationale, divisée sur la marche à suivre, peine à trouver une réponse unifiée face à ces violations répétées des résolutions de l'ONU.

La Chine et la Russie, membres permanents du Conseil de sécurité, privilégient souvent le dialogue et les sanctions ciblées, tandis que les États-Unis et leurs alliés occidentaux réclament des mesures plus fermes. Cette nouvelle escalade risque de compliquer encore davantage la recherche d'une solution diplomatique, d'autant que le contexte mondial, avec les crises en Ukraine et au Moyen-Orient, détourne l'attention des grandes puissances de la péninsule coréenne.

La Corée du Nord semble habilement profiter de cette fenêtre pour accélérer son programme d'armement, tout en maintenant une rhétorique de défense nationale face à ce qu'elle perçoit comme une menace permanente de la part des États-Unis et de leurs alliés





courrierinter / 🏆 50. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corée Du Nord Missiles Kim Jong Un Essai Militaire Sanctions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corée du Nord : un projectile non identifié tiré vers la mer JauneL'armée sud-coréenne a annoncé le tir d'un projectile non identifié par Pyongyang en direction de la mer Jaune, dans un contexte de tensions persistantes sur la péninsule

Read more »

Corée du Sud lance son premier sous-marin nucléaire en 2030La Corée du Sud a annoncé ce mardi qu'elle prévoyait de lancer son premier sous-marin à propulsion nucléaire au mitan des années 2030 après l'avoir construit sur son sol, en vue de renforcer son industrie navale et de défense. Le développement et la construction des sous-marins nucléaires se feront à domicile, avec la technologie et le territoire national.

Read more »

Starbucks Corée : le tollé national autour d'une publicité élaborée après consultation d'une IAL'opérateur de Starbucks en Corée du Sud a été contraint de s'expliquer après le tollé national autour d'une publicité élaborée après consultation d'une IA. Cette publicité hautement politique, évoque la répression du soulèvement prodémocratie en 1980, événement ô combien traumatisant.

Read more »

Arrivée à Séoul des corps de deux vétérans français de la guerre de CoréeLes corps de deux anciens combattants français de la guerre de Corée (1950-1953) sont arrivés mardi en Corée du Sud, où ils ont souhaité être inhumés plus de 70...

Read more »