La Corée du Nord réaffirme l'irréversibilité de son statut nucléaire avant la visite de Xi Jinping

Kim Yo Jong, sœur du dirigeant nord-coréen, a déclaré que le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord était absolument non négociable et que toute tentative de le contester était sans valeur. Ces propos interviennent avant une visite du président chinois Xi Jinping et suite à des déclarations américaines sur un objectif commun de dénucléarisation.

La Corée du Nord, sous la direction de Kim Jong Un, a consolidé en 2023 son statut d'État nucléaire en l'inscrivant dans sa Constitution, rendant cette position irréversible.

Cette décision intervient alors que la sœur du dirigeant, Kim Yo Jong, figure influente du régime, a réaffirmé avec force que le programme nucléaire était absolument non négociable. Dans une tribune publiée par le quotidien officiel Rodong Sinmun, elle a déclaré que toute tentative de contester ce statut était sans valeur juridique et que la politique de renforcement de la force de dissuasion nucléaire défensive était une voie irréversible.

Ces déclarations font écho à un communiqué de la Maison Blanche évoquant un objectif commun de dénucléarisation de la Corée du Nord entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, ce que Kim Yo Jong a qualifié de rêves irréalistes et de diffusion de fausses informations. La position nord-coréenne repose sur la conviction que son arsenal nucléaire, bien que limité en nombre d'ogives, constitue une assurance-vie contre toute tentative de renversement du régime, une crainte exacerbée par les interventions militaires récentes des États-Unis en Iran et au Venezuela.

Sur le plan diplomatique, ces affirmations précèdent la visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord, soulignant les nuances dans la relation spéciale entre les deux alliés. Si la Chine a historiquement soutenu la dénucléarisation et voté des sanctions contre Pyongyang, sa priorité actuelle est la stabilité du régime nord-coréen en tant qu'État tampon.

Les analystes estiment que la réaction véhémente de Kim Yo Jong illustre la sensibilité extrême de la Corée du Nord à toute idée d'entente sino-américaine sur son programme nucléaire, réitérant son rejet catégorique de toute discussion sur la dénucléarisation





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