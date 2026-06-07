La Corée du Nord déploie une stratégie cyber de plus en plus agressive, avec des groupes de hackers redoutables qui volent des milliards de dollars au secteur des cryptomonnaies. Le régime de Kim Jong-un s'impose comme l'un des acteurs les plus actifs et surveillés. La frontière numérique entre les deux Corées est de plus en plus floue, à mesure que les cyberconflits s'intensifient.

La Corée du Nord déploie une stratégie cyber de plus en plus agressive, avec des groupes de hackers redoutables qui volent des milliards de dollars au secteur des cryptomonnaies.

Le régime de Kim Jong-un s'impose comme l'un des acteurs les plus actifs et surveillés. La frontière numérique entre les deux Corées est de plus en plus floue, à mesure que les cyberconflits s'intensifient. Les virus informatiques franchissent la frontière d'un côté comme de l'autre bien facilement. Dès 2009, les tensions numériques entre la Corée du Nord et la Corée du Sud prennent une dimension plus structurée, avec une série d'opérations.

Cette année-là, plusieurs attaques par déni de service paralysent temporairement des sites institutionnels sud-coréens, visant notamment la présidence, le ministère de la Défense, le Parlement, ainsi que des banques et de grands portails web. Entre 2009 et 2012, cette dynamique se poursuit avec une campagne plus large, souvent désignée sous le nom d





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