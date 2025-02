La Corée du Nord célèbre le Jour de l'Étoile Brillante

La Corée du Nord fête le 83e Jour de l'Étoile Brillante, l'anniversaire de Kim Jong-il, le deuxième leader du pays. Des festivités nationales, incluant des compétitions de patinage artistique et des festivals de sculpture sur glace, marquent cette journée fériée.

Ce dimanche 16 février, la Corée du Nord célèbre le 83e Jour de l'Étoile Brillante. Cette journée fériée dans le pays marque l'anniversaire de la naissance de Kim Jong-il, deuxième leader de cet État asiatique.

Kim Jong-il, fils du fondateur de la Corée du Nord Kim Il-sung et père de l'actuel dictateur de la nation communiste Kim Jong-un, est, selon la propagande, né le 16 février 1942 au mont Paektu, le point culminant de la Corée du Nord avec ses 2747 mètres de hauteur, situé à la frontière chinoise.Selon l'histoire officielle, il est venu au monde dans une hutte couverte de neige sur les pentes du mont Paektu, considéré comme le berceau du peuple coréen, où son père combattait l'occupant japonais. Les historiens étrangers invoquent toutefois des documents soviétiques selon lesquels Kim Jong-il, mort en 2011, est natif d'un village sibérien, à l'époque où son père était exilé en URSS. Le 16 février est donc une journée rythmée par les festivités, allant des célébrations aux compétitions de patinage artistique en passant par des festivals de sculpture sur glace. En 2019, le journal du Parti communiste rapportait que 1000 tonnes de glace et 4000 tonnes de neige avaient été apportées à Pyongyang, la capitale, pour permettre la création de plus de 2000 sculptures.Le premier nom de cette fête nationale était «Jour de Février». Elle a été fêtée pour la première fois en 1975, à l’occasion du 35e anniversaire du leader. Depuis 1986, le jour férié a été prolongé au lendemain de la fête. Et en 1995, le Jour de l’Étoile Brillante a été érigé au rang de plus importante fête nationale. Ce n’est qu’en décembre 2011 qu’elle a pris le nom qu’on lui connaît aujourd’hui. La dictature nord-coréenne ponctue son calendrier à la gloire de ses dirigeants, actuels et passés. C’est ainsi que le 15 avril est célébré le Jour du Soleil, en hommage à la naissance de Kim Il-sung





