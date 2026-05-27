La Corée du Nord affirme avoir testé un nouveau système de lancement de missile polyvalent

La Corée du Nord a affirmé avoir testé un nouveau système de lancement de missile polyvalent. Ces essais militaires ont été supervisés par le dirigeant Kim Jong Un. La Corée du Nord est soumise à de multiples sanctions des Nations unies lui interdisant de développer l'arme nucléaire et d'utiliser la technologie des missiles balistiques, restrictions qu'elle a maintes fois bafouées.

La Corée du Nord a affirmé avoir testé un nouveau système de lancement de missile polyvalent . Ces essais militaires ont été supervisés par le dirigeant Kim Jong Un .

La Corée du Nord est soumise à de multiples sanctions des Nations unies lui interdisant de développer l'arme nucléaire et d'utiliser la technologie des missiles balistiques, restrictions qu'elle a maintes fois bafouées. La Corée du Nord a affirmé avoir testé la veille un nouveau système lance-missile polyvalent léger ainsi qu'un dispositif multiple de missiles de croisière tactique. Ces essais militaires, rapportés d'abord par l'armée sud-coréenne, ont été supervisés par le dirigeant Kim Jong Un selon l'agence officielle KCNA.

Mardi, l'état-major interarmées sud-coréen avait indiqué avoir détecté, vers 13 heures, les tirs de 'plusieurs projectiles' en mer Jaune, dont un missile balistique de courte portée, lancés depuis la ville nord-coréenne de Chongju. Les missiles ont parcouru environ 80 kilomètres, d'après l'armée sud-coréenne.

Ce test a permis d'analyser et estimer la puissance d'une ogive à mission spéciale d'un missile balistique tactique, la fiabilité d'un obus d'artillerie guidé de 240 mm à portée de tir étendue, qui est équipé d'un système de navigation autonome ultraprécis', a détaillé KCNA. L'armée sud-coréenne a annoncé le tir d'un projectile non identifié par Pyongyang en direction de la mer Jaune, dans un contexte de tensions persistantes sur la péninsule.

Ces 'systèmes d'armement majeurs sont un signe clair de l'amélioration de notre force militaire et une démonstration d'un grand progrès technique', s'est félicité Kim Jong Un, cité par KCNA.

'Il est essentiel, pour les opérations de notre armée, d'avoir une telle puissance destructrice, suffisante pour rendre toute force adverse incapable de survivre en théorie, sauf par un coup de chance', a-t-il ajouté. Une photo diffusée par KCNA montre Kim Jong Un se tenir près d'un lanceur mobile, flanqué par des militaires.

La Corée du Nord est soumise à de multiples sanctions des Nations unies lui interdisant de développer l'arme nucléaire et d'utiliser la technologie des missiles balistiques, restrictions qu'elle a maintes fois bafouées. La Corée du Nord a officiellement retiré de sa Constitution la mention de la réunification avec la Corée du Sud, marquant un durcissement de sa position diplomatique.

Ces nouveaux lancements sont intervenus alors que des informations de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap ont récemment fait état d'une possible visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord cette semaine, citant des sources gouvernementales non identifiées. Aucun des deux pays n'a pour l'heure confirmé cette éventuelle visite. Il s'agissait mardi du premier tir effectué par la Corée du Nord depuis trente-sept jours et du huitième cette année.

En avril, Pyongyang avait procédé à un essai de missile balistique afin de 'vérifier les caractéristiques et la puissance d'une ogive de bombe à sous-munitions', avaient alors indiqué ses médias d'État. Ce nouveau lancement démontre la volonté de la Corée du Nord de déployer un tel système d'armes, comme avertissement au Sud en cas de guerre, estime Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale à Séoul.

Les armes tirées mardi constituent 'un système de frappe de précision intégrant des missiles de croisière tactiques, des lance-roquettes multiples guidés et des missiles balistiques tactiques', a-t-il précisé.

'Il met en évidence une puissance de feu conventionnelle automatisée, précise et à longue portée, capable de submerger le Sud, même en deçà du seuil nucléaire', a ajouté Hong Min. Plus tôt ce mois-ci, Kim Jong Un avait appelé les hauts responsables militaires à transformer la frontière sud du pays avec la Corée du Sud en une 'forteresse imprenable'.

Les deux pays voisins sont techniquement toujours en guerre depuis leur conflit de 1950-1953 conclu sur un armistice et non un traité de paix. Malgré les volontés d'apaisement du président sud-coréen Lee Jae Myung élu l'an dernier, Pyongyang rejette systématiquement les mains tendues de Séoul, le qualifiant régulièrement d'adversaire le plus 'hostile'.

Une rare éclaircie s'est cependant dessinée la semaine dernière : les footballeuses du Naegohyang FC, première équipe sportive nord-coréenne à se rendre en Corée du Sud en huit ans, ont remporté samedi la Ligue des champions de football d'Asie





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corée Du Nord Missile Polyvalent Kim Jong Un Sanctions Des Nations Unies Armes Nucléaires Technologie Des Missiles Balistiques

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corée du Nord : un projectile non identifié tiré vers la mer JauneL'armée sud-coréenne a annoncé le tir d'un projectile non identifié par Pyongyang en direction de la mer Jaune, dans un contexte de tensions persistantes sur la péninsule

Read more »

La Corée du Nord teste un nouveau système lance-missile polyvalent légerLa Corée du Nord a procédé à un test de missiles supervisé par Kim Jong Un, incluant un système polyvalent léger et des missiles de croisière tactiques, dans un contexte de tensions régionales et de violations des sanctions de l'ONU.

Read more »

Une 'grande reconnaissance' : ces deux jardins du Nord ont reçu un prestigieux prix européenDeux jardins de la Paix du Quesnoy (Nord) ont reçu le prix du patrimoine culturel de l'Union européenne. Voici de quoi il est question.

Read more »

Depuis que ces 3 arrivages sont là, Electro Depot vend ces produits à la pelleÀ son ouverture en août 2003, Electro Depot s'est rapidement fait un nom grâce à ses bons plans autour du gros et du petit électroménager. Savez-vous qu'aujourd'hui, on peut également y trouver des petites pépites provenant du high-tech ?

Read more »