La corde de Brock : l'entraînement visuel secret des joueurs de tennis

Découvrez comment un simple exercice avec une corde et des perles, appelé corde de Brock, permet d'améliorer la concentration et la précision visuelle des tennis professionnels en travaillant sur la diplopie physiologique.

On connaissait leur préparation physique millimétrée, leur mental d'acier et leurs routines de récupération. Mais chez les joueurs et joueuses professionnels de tennis, un autre entraînement compte de plus en plus : celui des yeux.

À Roland-Garros, où les échanges sont rapides et les trajectoires parfois difficiles à anticiper, certains athlètes travaillent leur vision avec des orthoptistes spécialisés. L'un des exercices les plus connus dans ce domaine porte un nom intrigant : la corde de Brock. Une simple corde… pour entraîner le cerveau Pas de technologie futuriste ni de casque high-tech ici. La corde de Brock consiste simplement en une cordelette sur laquelle sont fixées plusieurs perles colorées à différentes distances.

Le joueur tient une extrémité de la corde près de son nez et fixe successivement les perles. Derrière cette apparente simplicité se cache pourtant un véritable travail neurologique et visuel. Ce n'est ni illusoire, ni un gadget, cela existe depuis très très longtemps. La corde de Brock est basée sur ce qu'on appelle la diplopie physiologique.

Autrement dit, avec deux yeux, notre cerveau reçoit en permanence deux images différentes, une provenant de chaque œil. Normalement, ces deux images fusionnent pour former une seule vision nette à l'endroit précis où les yeux convergent. La seule façon d'avoir une image avec nos deux yeux, c'est que les deux axes visuels se rencontrent à un endroit. À cet endroit-là, on voit simple.

Pourquoi voit-on double sans s'en rendre compte ? En réalité, tout ce qui se situe avant ou après le point de fixation est naturellement vu en double. Mais le cerveau fait son travail de neutralisation pour que ce ne soit pas trop gênant. La corde de Brock permet justement de prendre conscience de ce mécanisme.

Lorsque le joueur fixe une perle, il peut observer que les éléments situés en avant et en arrière apparaissent doubles. Ça remet cette diplopie physiologique à la conscience. Un entraînement précieux pour les joueurs de tennis Dans un sport comme le tennis, où la balle se déplace à très grande vitesse, cette capacité devient cruciale. Les joueurs doivent toujours avoir leurs deux axes visuels parfaitement positionnés sur la balle pour ne pas la voir double.

Pendant un échange, le cerveau doit être capable de se concentrer uniquement sur l'objet important - la balle - tout en oubliant le reste : le public, le filet, l'adversaire ou encore le partenaire en double. Il faut qu'ils oublient que derrière le joueur du fond du court le public est double, et que tout ce qui est en avant l'est aussi. La corde de Brock aide donc à améliorer la concentration visuelle et la capacité à ignorer les distractions.

Un autre outil dans l'arsenal des champions L'exercice est notamment évoqué dans les entraînements visuels de certains sportifs de haut niveau. On cite notamment la joueuse française Loïs Boisson, qui travaillerait ce type de techniques avec des spécialistes de la vision. Le travail de la concentration visuelle, de la fixation et du contrôle du regard peut clairement améliorer les performances sportives.

Pas seulement utile au tennis D'ailleurs, si la corde de Brock est particulièrement intéressante pour les sports de balle, ses applications vont bien au-delà du tennis. Selon les experts, cet entraînement peut aussi être bénéfique dans d'autres disciplines nécessitant une acuité visuelle et un suivi d'objets en mouvement rapide, comme le baseball, le hockey, le football ou même les sports automobiles.

Tous ces sports ont un point commun : ils demandent de suivre un objet en mouvement avec une précision extrême. Et parfois, pour gagner quelques millisecondes décisives, une simple corde peut faire toute la différence.

Cet entraînement visuel, bien que simple en apparence, représente une méthode scientifique prouvée pour optimiser les performances cognitives et sensorielles des athlètes, en leur apprenant à mieux maîtriser leur champ visuel et à filtrer les informations parasites, un avantage potentiel déterminant dans des compétitions d'élite où la marge de progression est infime





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