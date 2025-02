La Coopérative Isigny-Ste-Mère : Un Succès à L'Export malgré les Difficultés

L'article explore l'histoire de la coopérative Isigny-Ste-Mère, son succès à l'exportation et les défis auxquels elle est confrontée, notamment avec le marché algérien.

La coopérative Isigny-Ste-Mère , née en 1980 de la fusion de deux coopérative s, celle de Sainte-Mère-Église (fondée en 1909) et celle d'Isigny-sur-Mer (Manche), datant de 1932, compte 1 260 salariés. La moitié de ses employés et les deux tiers de ses producteurs sont originaires de la Manche, notamment son président, Arnaud Fossey, éleveur de vaches laitières à Saint-Georges-de-Bohon.

La coopérative réalise 60 % de son chiffre d'affaires à l'export et exporte ses produits dans le monde entier depuis des décennies. Arnaud Fossey souligne lors de la cérémonie des médailles du travail, qui réunit plus de 200 personnes le 4 février 2025, la croissance de l'entreprise à l'international, avec +16 % en Europe, +25 % en Amérique du Nord et +88 % au Moyen-Orient en 2023. Seul le marché asiatique stagne à cause du marché compliqué de la poudre de lait infantile. Aux États-Unis, le principal marché d'exportation de la coopérative, elle vend principalement du beurre, de la mimolette et du brie. Bien que ce soit quelques millions de dollars, les ventes sont très valorisées. Arnaud Fossey espère que Donald Trump n'imposera pas un taux trop élevé sur l'alimentation, compte tenu de l'inflation déjà présente sur ce type de produits. Cependant, il note avec amertume les difficultés rencontrées avec l'Algérie, malgré un accord de libre-échange entre l'Algérie et l'UE, qui ferme le marché à ses produits. Une situation qui se répète environ tous les dix ans, remarque Daniel Delahaye, ancien directeur général de la coopérative, qui assiste à la cérémonie avec d'autres anciens employés





