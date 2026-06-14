La consommation de cocaïne pèse de plus en plus sur le système hospitalier français. Selon le rapport publié le 8 juin 2026 par Santé publique France, les passages aux urgences liés à cette drogue ont bondi de 26% en 2025, avec plus de 6.500 passages aux urgences. La consommation de cocaïne a un impact significatif sur la santé des Français et sur les hôpitaux, où les passages aux urgences associés ont connu une reprise marquée en 2025 pour dépasser les 6.500.

La consommation de cocaïne pèse de plus en plus sur le système hospitalier français . Selon le rapport publié le 8 juin 2026 par Santé publique France, les passages aux urgences liés à cette drogue ont bondi de 26% en 2025, avec plus de 6.500 passages aux urgences .

La consommation de cocaïne a un impact significatif sur la santé des Français et sur les hôpitaux, où les passages aux urgences associés ont connu une reprise marquée en 2025 pour dépasser les 6.500. Cela représente, en moyenne, 125 passages aux urgences par semaine, relève l'agence nationale.

Entre 2012 et 2022, les passages aux urgences liés à la consommation de cocaïne ont été quasiment toujours en hausse (hormis une stabilisation en 2019), et l'augmentation a été encore plus marquée en 2023. Après une stabilisation en 2024, pointe l'agence sanitaire, 2025 a enregistré une reprise marquée, avec un taux de 34,7 passages liés à la cocaïne pour 100.000 passages toutes causes, soit un bond de 26% sur un an.

Egalement reparti en hausse, le taux d'hospitalisations post-urgences s'est élevé à 55,1 pour 100.000 (+22% par rapport à 2024). Les passages aux urgences liés à la cocaïne restent fréquemment associés à des consommations d'autres substances, alcool en tête, ce qui augmente les risques pour la santé. La consommation de cocaïne peut avoir des conséquences médicales aiguës, principalement cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, thrombose) et psychiatriques (dépression, attaque de panique, paranoïa), rappelle l'agence nationale.

Outre la dépendance, la consommation de cocaïne a un impact significatif sur la santé des Français et pour les services de soins hospitaliers est significatif, note l'agence sanitaire. Cela représente, en moyenne, 125 passages aux urgences par semaine, relève l'agence nationale. La reprise de la hausse a concerné toutes les classes d'âge, excepté les 60 ans et plus, et les hommes aussi bien que les femmes.

La consommation de cocaïne peut avoir des conséquences médicales aiguës, principalement cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, thrombose) et psychiatriques (dépression, attaque de panique, paranoïa), rappelle l'agence nationale. Les passages aux urgences liés à la cocaïne restent fréquemment associés à des consommations d'autres substances, alcool en tête, ce qui augmente les risques pour la santé.

La consommation de cocaïne a un impact significatif sur la santé des Français et pour les services de soins hospitaliers est significatif, note l'agence sanitaire. La consommation de cocaïne peut avoir des conséquences médicales aiguës, principalement cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, thrombose) et psychiatriques (dépression, attaque de panique, paranoïa), rappelle l'agence nationale





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