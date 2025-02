La Console Portable MSI Claw A1M Offre Une Alternative Compétitive à la ROG Ally

La MSI Claw A1M, la nouvelle console portable de MSI, se positionne comme une alternative intéressante à la ROG Ally d'Asus, avec une offre promotionnelle attractif et des caractéristiques techniques avantageuses.

MSI, célèbre pour ses ordinateurs portables performants, a récemment fait ses débuts dans le marché des consoles portables avec la MSI Claw A1M. Présentée lors du CES 2024, cette console s'affirme comme une alternative intéressante à la ROG Ally d'Asus, notamment grâce à une offre promotionnelle alléchante sur Amazon qui la réduit à 429 euros au lieu de 799,99 euros. \La MSI Claw A1M adopte une approche similaire à sa rivale en termes d'ergonomie, avec un châssis noir qui rappelle la ROG Ally.

Cependant, la conception de la MSI Claw met l'accent sur le refroidissement, avec un dos plus ouvert pour favoriser la dissipation de la chaleur. Cette approche, bien que susceptible de rendre la console plus vulnérable aux chocs, promet une meilleure performance en utilisation intensive. \Concernant les caractéristiques techniques, la MSI Claw propose un design familier aux joueurs de Xbox avec des boutons positionnés comme sur une manette traditionnelle. L'une des forces de la MSI Claw réside dans l'utilisation de gâchettes et de joysticks à effet Hall, une technologie basée sur les aimants qui prévient les faux contacts et garantit une précision optimale. À la différence de la ROG Ally, qui utilise cette technologie uniquement pour les gâchettes, la MSI Claw intègre cette innovation pour tous les joysticks, offrant une expérience de jeu plus fiable et précise. \La connectique de la MSI Claw est également supérieure à celle de la ROG Ally grâce à la présence du Thunderbolt 4, qui permet une compatibilité avec des boîtiers de GPU externes moins coûteux. L'appareil intègre également un lecteur de cartes microSD jusqu'à 2 To et une prise jack 3,5 mm





