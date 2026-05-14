La Confrérie perd un de ses siens : Michel Olivier, artiste peintre et gonfalonier, décède à 41 ans

La Confrérie a été à nouveau endeuillée avec la perte de Michel Olivier, un des siens, qui a décédé à 41 ans. Ce Chevalier avait mis ses talents d'artiste peintre au service de la Confrérie depuis qu'il l'avait rejointe en 2004. Il réalisait en effet les diplômes des Dignitaires, il illustrait le Livre d'or de chaque chapitre et avait dépeint, non sans humour, ses confrères sur une toile qui orne le bureau de la Confrérie à la Maison des associations. En outre, il avait le titre de gonfalonier, c'est-à-dire qu'il portait la bannière en tête de chaque défilé de la Confrérie ainsi que dans les rassemblements régionaux ou nationaux. Son empathie, sa générosité étaient reconnues de tous : il avait plaisir à faire visiter son atelier et à commenter son travail et sa technique du Planart, vue du dessus et pouvant se regarder dans n'importe quel sens, 'une peinture figurative qui n'a pas de sens', comme il aimait à la présenter. Il en était le maître incontesté. Ses personnages gais, vivants, reflétaient la gentillesse de Michel, dont la disparition laisse un grand vide.

La Confrérie a été à nouveau endeuillée : après le décès de Christine Lincou, son précédent Grand Maître, en novembre 2025, celui de son pair restaurateur Philippe Solovieff le 28 mars dernier, elle pleure à nouveau un des siens, Michel Olivier , le 29 avril 2026.

Ce Chevalier avait mis ses talents d'artiste peintre au service de la Confrérie depuis qu'il l'avait rejointe en 2004 : il réalisait en effet les diplômes des Dignitaires, il illustrait le Livre d'or de chaque chapitre et avait dépeint, non sans humour, ses confrères sur une toile qui orne le bureau de la Confrérie à la Maison des associations. En outre, il avait le titre de gonfalonier, c'est-à-dire qu'il portait la bannière en tête de chaque défilé de la Confrérie ainsi que dans les rassemblements régionaux ou nationaux.

Son empathie, sa générosité étaient reconnues de tous : il avait plaisir à faire visiter son atelier et à commenter son travail et sa technique du Planart, vue du dessus et pouvant se regarder dans n'importe quel sens, 'une peinture figurative qui n'a pas de sens', comme il aimait à la présenter. Il en était le maître incontesté. Ses personnages gais, vivants, reflétaient la gentillesse de Michel, dont la disparition laisse un grand vide.

Lien interne vers l'article n°6253265 Toutes nos pensées vont à tous les siens, à Evelyne, son épouse, ses filles Nora et Virginie, leurs maris et leurs enfants. La Confrérie adresse un grand merci à Evelyne, qui lui a généreusement offert une partie des pinceaux de Michel, un geste particulièrement délicat en souvenir des liens qui les unissaient





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