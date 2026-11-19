Relancée par l'association Bons Matins Faims d'Aprem, la Confrérie du Tirous cazérien célèbre sa daube de canard au vin rouge et le patrimoine gastrono avec un retour officiel le 22 novembre 2026.

La Confrérie du Tirous cazérien, silencieuse depuis plus de trois décennies, connaît un retour officiel spectaculaire grâce à l'impulsion de l'association Cazères Bons Matins Faims d'Aprem. Cette renaissance vise à redonner à la daube de canard au vin rouge, spécialité emblématique de la Haute-Garonne, toute la reconnaissance qu'elle mérite au sein du patrimoine culinaire local. Le lancement officiel de cette initiative mémorable est fixé au 22 novembre 2026, date qui coïncidera avec la foire Foie Gras et Saveurs d'Antan.

Un retour officiel à la Maison Garonne

L'événement phare marquant ce renouveau se tiendra à la Maison Garonne lors de la deuxième édition de la manifestation Foie Gras et Saveurs d'Antan. Cette date du 22 novembre 2026 n'est pas choisie au hasard, car elle offre une plateforme idéale pour présenter au public la richesse des traditions gastronomiques cazésiennes. La confrérie entend ainsi jouer pleinement son rôle d'ambassadrice, en rassemblant autour d'un repas partagé des générations différentes et des amoureux de la bonne chaire locale.

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L'histoire et les fondateurs emblématiques

L'originalité de la Confrérie du Tirous cazérien remonte à 1984, date de sa création par l'Union des commerçants et artisans de Cazères et Palaminy. La renaissance actuelle s'appuie sur l'héritage laissé par des figures tutélaires de la communauté locale, notamment le chef André Ponsaty, ancien restaurateur du Cochon de Lait. C'est lui qui a établi la recette de référence du Tirous cazérien, devenant une référence absolue pour la préparation de ce plat complexe. Parmi les membres fondateurs historiques figurait également Robert Foch, historien local respecté qui vient de nous quitter, ayant contribué à documenter les traditions culinaires de la région.

Des personnalités prestigieuses parmi les chevaliers

Dès ses premières années d'existence, la confrérie avait réussi à attirer des personnalités influentes bien au-delà des frontières de Cazères. Le maire de Cazères Jean Esterle, le conseiller général Gaston Escudé et Jacques Lacassagne, vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse, ont fait partie des premiers chevaliers intronisés. Le paysage médiatique était également représenté par Georges Fabre de FR3 et Hugues Belin de La Dépêche du Midi. Le monde sportif n'était pas en reste, avec Jean-Marc Ferratge, joueur du Toulouse Football Club et Cazérien de cœur, parmi les membres honorifiques.

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Une ambition culinaire élargie aux recettes oubliées

Aujourd'hui, l'ambition de la nouvelle confrérie, sous la direction d'Annie Mitault, dépasse largement la simple défense de la daube de canard au vin rouge. L'objectif est de retrouver, préserver et transmettre des recettes anciennes qui ont sombré dans l'oubli. Annie Mitault souligne que le Pelaou de Robert Foch et le Mesturet cazérien de la famille Ponsaty sont les premières recettes que l'association souhaite remettre au goût du jour. Les habitants sont d'ailleurs encouragés à communiquer des recettes familiales pour enrichir ce patrimoine immatériel.

Valorisation du terroir et transmission aux jeunes générations

La préparation du Tirous cazérien moderne met à l'honneur le vigneron Bertrand Henry du Domaine de Cadeillac à Lavelanet-de-Comminges, dont le vin rouge a été sélectionné naturellement pour sublimer le plat. Cette choix illustre la volonté de valoriser le patrimoine gastronomique local dans son ensemble. La transmission du savoir-faire passe également par l'implication des jeunes, puisque les nouveaux insignes portés autour du cou par les membres ont été réalisés par les élèves de la section céramique du lycée Martin-Malvy de Cazères. Ces jeunes artisans ont travaillé sur le dessin et la confection de la céramique en forme d'assiette, assurant ainsi la pérennité symbolique de la confrérie.