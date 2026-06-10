La conférence de presse de Gianni Infantino avant la Coupe du monde

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a donné une conférence de presse à la veille du match d'ouverture de la Coupe du monde à Mexico, entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Il a fait le tour des sujets d'actualité liés au tournoi, notamment la présence de l'Iran et le prix des billets.

La présence de l' Iran , le prix des billets, Christophe Gleizes, Donald Trump : la conférence de presse de Gianni Infantino à la veille du début de la Coupe du monde.

Gianni Infantino, le président de la FIFA, a donné une conférence de presse à la veille du match d'ouverture de la Coupe du monde à Mexico, entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Il en a profité pour faire le tour des sujets d'actualité liés au tournoi. Gianni Infantino (56 ans) est arrivé en voiturette de golf, assis à la place passager, mercredi à 12 h 30, au stade Aztèque, rebaptisé Estadio Cuidad de Mexico par la FIFA.

Après avoir été conduit dans la tente médias installée au pied du géant de Santa Ursula, le président de la FIFA s'est assis sur le podium, posant sagement le trophée de la Coupe du monde sur sa droite, avant de brandir le ballon officiel de la 23e édition de la Coupe du monde. Avec seulement trois minutes de retard sur l'horaire prévu, l'l'Helvético-italo-libanais a balayé tous les sujets d'actualité pendant une heure.

Je sais qu'il y a d'autres sujets et nous les aborderons certainement, mais je vous demande de vous concentrer sur le football. Nous voulons unir le monde. Après, si vous voulez me critiquer, libre à vous.





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