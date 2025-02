La Communication Par Satellite sur Galaxy S25 : Absent en France

Samsung annonce la communication par satellite sur le Galaxy S25, mais le service n'est pas disponible en France. Skylo, le partenaire de Samsung, doit négocier avec les opérateurs français pour proposer le service.

Samsung , lors de son événement Galaxy Unpacked à San José en janvier 2025, a annoncé avec fierté que le Galaxy S25 serait doté de la communication par satellite . Cette fonctionnalité promettait de révolutionner les communications en zones blanches et lors d'expéditions dans des régions reculées, permettant d'appeler à l'aide en cas de besoin. Cependant, la joie fut de courte durée lorsque la mauvaise nouvelle a frappé : la communication par satellite ne serait pas disponible en France .

Après des discussions avec des responsables de Skylo, le partenaire de Samsung qui fournit les satellites géostationnaires et la technologie nécessaire, la raison de cette absence s'est précisée. Samsung, bien qu'il intègre les moyens techniques permettant l'utilisation du protocole NB-IoT dans ses smartphones, ne gère pas lui-même l'infrastructure et la communication. C'est là qu'intervient Skylo.On peut faire un parallèle intéressant avec les technologies 4G et 5G. Samsung fournit des antennes 4G et 5G dans ses téléphones, ainsi qu'une eSIM, mais ne s'occupe pas de l'abonnement avec un opérateur. De même, il ne gère pas l'intégralité de l'infrastructure des antennes nécessaires à la communication des données. Skylo doit donc négocier des accords avec les opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) afin de proposer le service. Ces négociations peuvent prendre du temps et la question du financement n'est pas encore totalement réglée. Les opérateurs réfléchissent peut-être à des offres premium intégrant cette technologie, comme la 5G SA (la « vraie 5G », comme on l'écrit parfois), qui est réservée à certaines offres. Aux États-Unis, par exemple, Skylo a dû s'associer avec l'opérateur Verizon pour que la technologie fonctionne correctement





01net / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Samsung Galaxy S25 Communication Par Satellite Skylo France Opérateurs NB-Iot

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Samsung dévoile les nouveaux Galaxy S25, S25+ et S25 UltraSamsung a présenté ses nouveaux smartphones Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra lors d'une keynote. Les nouveaux modèles se distinguent par un design légèrement plus fin, des écrans plus performants et des caméras améliorées, notamment sur le modèle Ultra. Samsung met l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle et promet sept ans de mises à jour Android et de sécurité.

Lire la suite »

Samsung Galaxy S25 : Fonctions décuplées, prix inchangésSamsung vient de dévoiler ses nouveaux smartphones Galaxy S25, S25 + et S25 Ultra

Lire la suite »

Ce qui cloche avec les Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 UltraLe diable se cache dans les détails, et les Galaxy S25 en regorgent. Derrière la vitrine technologique de l'IA et le marketing bien huilé, plusieurs choix techniques interpellent.

Lire la suite »

Les Nouveaux Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra sont Disponibles en Précommande chez BoulangerBoulanger propose en précommande les nouveaux Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra avec des réductions allant jusqu'à 300 euros. Découvrez comment profiter de ces offres exceptionnelles.

Lire la suite »

Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : profitez vite des offres exclusives sur le site officiel SamsungSi vous comptez vous offrir l'un des nouveaux smartphones de la série Galaxy S25, c'est le bon moment pour le faire. Vous pouvez pour quelques jours encore, profiter de nombreux avantages durant la période de précommande, uniquement sur le site officiel de Samsung.

Lire la suite »

Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : Des promotions exceptionnelles chez BoulangerProfitez de bonus de rachat allant jusqu'à 300 € et de réductions supplémentaires sur les nouveaux smartphones Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra chez Boulanger. Découvrez les caractéristiques et les fonctionnalités de chaque modèle et trouvez celui qui correspond parfaitement à vos besoins.

Lire la suite »