La République démocratique du Congo et l'Ouganda sont touchés par une épidémie de maladie hémorragique Ebola qui a déjà fait près de 250 décès et 1 100 cas. Les scientifiques et les organisations sanitaires internationales sont dans une course contre la montre pour trouver un vaccin contre la souche rare Bundibugyo.

La communauté scientifique s'intensifie ses efforts pour développer un vaccin contre la maladie hémorragique Ebola qui frappe la République démocratique du Congo et l' Ouganda . Face à l'épidémie qui a déjà fait près de 250 décès et 1 100 cas, plusieurs organisations internationales ont annoncé lundi une intensification des efforts pour mettre rapidement au point un vaccin contre la souche rare Bundibugyo.

Le candidat-vaccin le plus prometteur est le rVSV Bundibugyo à dose unique, mis au point par l'International AIDS Vaccine Initiative (IAVI). Sa plateforme de développement est la même que celle du vaccin Ervebo homologué contre la souche Zaïre d'Ebola, bien plus fréquente. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé qu'il faudrait probablement entre sept et neuf mois avant qu'un vaccin rVSV contre la souche Bundibugyo soit prêt à être testé sur des humains dans un essai clinique.

Un premier patient confirmé positif au virus responsable de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a été déclaré guéri, annonce l'OMS. La Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) a annoncé un financement pour accélérer le développement de trois candidats-vaccins contre Bundibugyo, dont celui à rVSV. C'est une avancée importante dans notre réponse collective, a salué le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus





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