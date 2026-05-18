La communauté de communes de Val de Gers a créé un office de tourisme pour valoriser les richesses de la région

La nouvelle communauté a reçu le soutien d'un office de tourisme qui vise à mettre en valeur les nombreux atouts de Val de Gers, tels que les paysages, les châteaux, les mottes, les constructions en terre sèche, et les églises.

La communauté de communes de Val de Gers a créé un office de tourisme . Selon le Paléosite de Sansan, dont l'intérêt historique et la notoriété ont disparu, dans l'attente de son centre d'interprétation.

Le nouveau écooffice valorise les nombreux autres atouts de cette partie de l'Astarac. Ses paysages vallonnés et bucoliques, ses châteaux, ses mottes, ses constructions en terre sèche, ses églises constituent une richesse que le Parc Naturel de l'Astarac devrait mettre en valeur. En attendant, le office de tourisme propose quelques balades à pied ou à vélo pour les plus sportifs, en voiture pour les contemplatifs.

Onze tables d'interprétation du paysage attendent les promeneurs sur les 'Circuits des ponts de vue remarquables'. Sur les hauteurs, ces sites, accessibles en voiture, proposent des clés de lecture du paysage avec les pupitres d'interprétation du patrimoine et bien sûr une table de pique-nique pour faire honneur aux richesses gastronomiques gersoises. Dans la plaine, d'autres visites sont possibles avec les peintures murales des églises ou les bastides de Masseube et de Barrein





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