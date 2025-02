La Commission Musk souleva des inquiétudes quant à la sécurité des données du gouvernement américain

L'accès accordé par Elon Musk aux systèmes informatiques du gouvernement américain par des ingénieurs de la Commission à l'efficacité gouvernementale (DOGE) soulève des inquiétudes quant à la cybersécurité. Des experts et des anciens fonctionnaires ont exprimé leurs préoccupations concernant les méthodes utilisées par la DOGE et les risques potentiels pour la sécurité nationale.

L'accès des ingénieurs de la Commission à l'efficacité gouvernementale ( DOGE ), dirigée par Elon Musk , aux systèmes informatiques du gouvernement américain , avec l'accord de Donald Trump , suscite des inquiétudes quant aux risques en matière de cybersécurité .

Depuis l'investiture du président américain, plusieurs dizaines de jeunes informaticiens de la DOGE, sans expérience du fonctionnement de l'Etat fédéral, fouillent les bases de données des ministères pour y trouver des sources d'économies potentielles. Début février, certains d'entre eux ont obtenu accès au système de paiement fédéral, un logiciel du Trésor américain qui assure tous les versements effectués par le gouvernement et ses entités. Ils ont également contribué à la suspension des aides de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) ou mis fin à des dizaines de programmes et financements initialement prévus par le ministère de l'Education (DOE). « La faille de sécurité la plus conséquente de son histoire » « En l'espace de quelques semaines, le gouvernement américain vient de s'exposer à la faille de sécurité la plus conséquente de son histoire », ont écrit Bruce Schneier, expert en sécurité à Harvard, et Davi Ottenheimer d'Inrupt, un gestionnaire de données, dans une tribune intitulée 'DOGE pirate l'Amérique' publiée mardi sur le site Foreign Policy. Plusieurs dizaines d'anciens fonctionnaires ont saisi la justice et accusent Elon Musk et ses troupes d'avoir accédé illégalement à des données confidentielles relatives à des résidents américains. « Les systèmes informatiques du Trésor ont une telle importance pour la sécurité nationale qu'ils ont été conçus dans le même esprit que le protocole de frappe nucléaire: personne ne doit pouvoir le contrôler seul », soulignent Bruce Schneier et Davi Ottenheimer. « De la même façon qu'il faut deux agents pour activer le lancement d'un missile nucléaire », insistent-ils, « modifier les systèmes financiers essentiels nécessite la participation de plusieurs personnes accréditées. »DOGE, une menace pour la cybersécurité des États-Unis Selon des documents internes consultés par plusieurs médias américains, l'équipe interne au Trésor chargée de l'analyse des risques a prévenu que DOGE « (présentait) vraisemblablement la menace la plus importante que le Bureau du Budget (BFS) » qui gère les finances publiques « ait jamais connue ». Selon le Washington Post, les consultants engagés par des proches d'Elon Musk ont entré certaines données dans un logiciel d'intelligence artificielle (IA) pour identifier des dépenses jugées inutiles. Une autre action en justice soutient que la démarche est en infraction avec une loi de 1974 sur la protection des données en possession du gouvernement. Dans plusieurs cas, l'intervention des ingénieurs de DOGE coïncide avec la mise à l'écart de fonctionnaires chevronnés, habitués de ces systèmes informatiques et de leurs vulnérabilités. Ces agents sont souvent dévalorisés par Elon Musk, qui les taxe d'incompétence ou les accuse d'être trop politisés. L'arrivée des ingénieurs de DOGE a été si rapide et marquée par si peu de collaboration avec les équipes en place que certains s'inquiètent des ouvertures qu'ils pourraient offrir à des menaces extérieures. « Les Chinois, les Russes ou d'autres services de renseignement mettent leurs meilleurs éléments sur des projets qui visent le gouvernement américain et ils tireront partie de toute opportunité », prévient Michael Daniel, ancien coordinateur cybersécurité de Barack Obama, aujourd'hui à la tête de l'organisation Cyber Threat Alliance. « Il faut de l'expérience pour identifier certains problèmes liés aux systèmes informatiques du gouvernement, qui ne sont pas toujours apparents de prime abord », fait valoir le spécialiste à propos des jeunes éléments de DOGE, dont certains ont été recrutés sur les réseaux sociaux. Les méthodes brutales de la commission Musk interrogent quant à la préservation de l'étanchéité des données publiques, consultées et manipulées par des informaticiens extérieurs au gouvernement, parfois en utilisant des serveurs privés. « A chaque fois que vous introduisez un nouveau système informatique dans un ancien, si la sécurité n'est pas une priorité dans votre démarche, cela ouvre la porte au renseignement étranger et à des cybercriminels », avertit Eric O'Neill, ancien du FBI et consultant du cabinet spécialisé NeXasure.





