La Commission européenne saisit la Cour de justice contre la France pour la chasse à la palombe au filet

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) contre la France pour violation de la directive 'Oiseaux' concernant la chasse à la palombe au filet

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) contre la France pour violation de la directive 'Oiseaux' concernant la chasse. Le recours porte spécifiquement sur la pratique de la chasse à la palombe au filet, autorisée dans cinq départements du Sud-Ouest français: le Gers, le Lot-et-Garonne, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes.

La directive 'Oiseaux' autorise la chasse à la palombe mais interdit les méthodes de capture massives ou non sélectives, telles que les filets, les cages ou la colle, en raison de leur impact sur la biodiversité. La Commission européenne affirme que la France n'a pas démontré que l'utilisation de filets pour la chasse à la palombe répondait aux critères exceptionnels permettant de les autoriser.Cette décision a suscité une vive réaction de la Fédération nationale de chasse (FNC), qui dénonce un « acharnement idéologique insupportable » contre la chasse française. La FNC met en avant l'augmentation importante des populations de palombes en Europe et souligne que la chasse au filet permet de réguler ces populations sans mettre l'espèce en danger. Selon la FNC, entre 18,9 et 25,9 millions de palombes vivent en Europe, avec des populations nicheurs en France qui auraient augmenté de 137 %. Dans le Gers, département où entre 400 et 600 chasseurs pratiquent encore la chasse au filet, la Fédération locale des chasseurs s'est mobilisée. Elle assure que cette méthode traditionnelle est sélective et ne menace pas la survie des palombes. Les fédérations des autres départements concernés ont également pris position et s'unissent pour faire entendre leur voix face à ce qu'ils considèrent comme une attaque infondée de la Commission européenne. Les chasseurs au filet du Gers dénoncent un « diktat » visant à mettre fin aux chasses traditionnelles et rappellent que la chasse au filet fait partie d'un héritage culturel et gastronomique





