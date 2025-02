La Commission européenne attaque la France pour la chasse aux palombes aux filets

La Commission européenne a décidé de poursuivre la France devant la Cour de Justice de l'Union européenne pour violation de la directive oiseaux. L'enjeu : la chasse traditionnelle aux palombes aux filets pratiquée dans cinq départements du Sud-Ouest.

La Commission européenne a décidé de porter l'affaire de la chasse traditionnelle aux palombes aux filets devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission estime que cette pratique ne respecte pas la directive oiseaux. Selon elle, les informations fournies par la France lors de la procédure d'infraction n'ont pas permis de conclure que les conditions de dérogation à la directive étaient remplies en termes de sélectivité et d'absence de solutions alternatives.

Cette décision a suscité une vive réaction de la part des fédérations de chasseurs du Sud-Ouest et de la Fédération nationale des chasseurs (FNC). Ils expriment leur incompréhension et leur colère, affirmant que la chasse traditionnelle aux palombes ne met pas en danger l'état de conservation de l'espèce. Ils soulignent que les populations de palombes sont en développement et que les captures aux filets représentent un faible pourcentage sur le nombre total de captures à la fin de la saison. Les chasseurs insistent sur l'importance de cette pratique culturelle et traditionnelle pour les territoires concernés. Ils s'interrogent également sur le travail réalisé par le ministère de la Transition écologique pour répondre aux préoccupations de la Commission européenne.Dans les cinq départements (Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Gers) où la chasse aux filets est pratiquée, les fédérations de chasseurs se mobilisent pour préparer une défense à l'unisson afin de préserver cet art de vivre. Ils mettent en avant les études et rapports techniques réalisés pour démontrer la compatibilité de cette pratique avec la protection de l'espèce. Ils demandent à la justice de reconnaître l'importance culturelle et traditionnelle de la chasse aux filets et de permettre son maintien dans le respect de l'environnement.La décision de la Commission européenne pourrait avoir un impact important sur les communautés de chasseurs du Sud-Ouest et sur l'identité culturelle de ces territoires. Le débat sur la chasse aux filets soulève des questions complexes concernant la cohabitation entre les activités humaines et la protection de la biodiversité. Il souligne également l'importance de trouver des solutions équilibrées qui prennent en compte les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.





