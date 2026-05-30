La commission d'enquête sur les accords du Touquet auditionne Bruno Retailleau

La commission d'enquête sur les conséquences des accords du Touquet auditionne Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, qui a signé l'accord entre la France et le Royaume-Uni instaurant le dispositif expérimental 'one in, one out'.

La commission d'enquête sur les conséquences des accords du Touquet auditionne Bruno Retailleau , ancien ministre de l'Intérieur, qui a signé l'accord entre la France et le Royaume-Uni instaurant le dispositif expérimental 'one in, one out'.

Cette commission a été créée en janvier dernier à l'initiative du groupe 'Gauche Démocrate et Républicaine' et a pour rapporteure Elsa Faucillon et pour président Sébastien Huyghe. La commission enquête sur les conséquences des accords du Touquet sur l'action publique et le respect des libertés et droits fondamentaux des personnes migrantes. L'accord entre la France et le Royaume-Uni qui instaurait le dispositif expérimental 'one in, one out' doit prendre fin avant l'été 2026.

Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, a notamment signé cet accord à l'été 2025. Il est maintenant sénateur et a été auditionné par la commission d'enquête. La commission d'enquête entend également auditionner d'autres personnalités pour comprendre les conséquences des accords du Touquet sur les libertés et droits fondamentaux des personnes migrantes. La commission d'enquête est créée pour examiner les conséquences des accords du Touquet sur l'action publique et le respect des libertés et droits fondamentaux des personnes migrantes.

La commission enquête sur les conséquences de ces accords pour les personnes migrantes et entend auditionner des personnalités pour comprendre les conséquences de ces accords sur les libertés et droits fondamentaux des personnes migrantes





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