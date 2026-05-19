La commission d'enquête parlementaire examine le rapport final de la commission pour explorer les pratiques commerciales abusives et illégales dans le magasinage à grande échelle. Les résultats d'enquête pourraient inclure des preuves directes des abus et des procédures erronées qui compromettent les petites et moyennes entreprises, les agriculteurs ainsi que le consommateur final.

La commission d’enquête est un groupe parlementaire qui s’occupe de cette enquête innovante. Il a déjà interrogé des centaines de témoins avec différents intérêts, y compris ceux des grandes centrales d’achats et des industries alimentaires.

Leur mission est de rechercher tout ce qui concerne la fabrication et la marge des prix en rayon dans la grande distribution. La commission a déjà terminé de nombreux projets de loi en vue de sanctionner les pratiques injustes contre les petites et moyennes entreprises, les agriculteurs, les consommateurs et, en dernier lieu, l’environnement. Par conséquent, le rapport final de cette commission est crucial pour identifier les pratiques illégales et encourager l’action en vue de mettre fin aux abus illicites.

La commission parlementaire doit maintenant examiner le rapport final et outlaw un éventuel abus dans la grande distribution





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Commission D'enquête Prix En Rayon Guerre Contre La Grande Distribution Collusion Abuses Rapport Final

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