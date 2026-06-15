La clinique Nantes Atlantis propose un traitement innovant du cancer de la prostate par ultrasons focalisés

La clinique urologique Nantes Atlantis propose un traitement innovant du cancer de la prostate par ultrasons focalisés. Ce soin, qui a été développé par une entreprise lyonnaise, utilise un faisceau ultrasonore à haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses identifiées lors de l'IRM et de la biopsie 3D.

La clinique urologique Nantes Atlantis propose un traitement innovant du cancer de la prostate par ultrasons focalisés. Ce soin, qui a été développé par une entreprise lyonnaise, utilise un faisceau ultrasonore à haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses identifiées lors de l'IRM et de la biopsie 3D. L'intervention dure en moyenne une heure et est souvent programmée en ambulatoire.

Le docteur Pierre Nevoux, urologue à la clinique Nantes Atlantis depuis 2014, explique que le traitement par ultrasons permet d'optimiser le traitement et de réduire les effets secondaires tels que l'incontinence et les fonctions érectiles. Le patient est la priorité et le chirurgien veille à ce que tout se passe bien pendant l'intervention.

La clinique nantaise a recours à la technologie Focal One, développée par l'entreprise lyonnaise, qui émet un faisceau ultrasonore à haute énergie pour détruire la zone tumorale ciblée. La machine est équipée d'un système réfrigérant avec un capteur de température de sonde, qui s'affiche sur l'écran de contrôle du chirurgien. Cette image capture les ultrasons en pleine action qui détruisent les cellules cancéreuses par la chaleur.

Le docteur Pierre Nevoux est urologue à la clinique Nantes Atlantis depuis 2014 et a participé aux premières études nationales de ce traitement en 2014. Depuis 12 ans, plus de 1 000 patients ont bénéficié d'un traitement HIFU à Saint-Herblain. Le remboursement par l'Assurance Maladie est la grande nouveauté de 2026, ce qui fait longtemps qu'il n'y avait pas eu une nouveauté sur le traitement du cancer de la prostate.

La clinique urologique Nantes Atlantis propose un traitement par ultrasons focalisés pour soigner le cancer de la prostate, qui est le cancer le plus fréquent chez les hommes, il représente à lui seul 25 % des patients touchés par cette maladie. L'établissement de santé, qui soigne tous les troubles de l'appareil urinaire chez l'homme et la femme, propose un traitement innovant du cancer de la prostate par ultrasons focalisés, ou HIFU.

La clinique a participé aux premières études nationales de ce traitement en 2014, depuis 12 ans plus de 1 000 patients ont bénéficié d'un traitement HIFU à Saint-Herblain. Un soin désormais élargi à tous car depuis début 2026 le traitement est pris en charge par la sécurité sociale. Seule clinique du Grand Ouest à maîtriser cette technologie de pointe, nous avons découvert cette contribution scientifique au cœur d'un bloc opératoire.

Nous avons suivi le docteur Pierre Nevoux qui a participé aux premières études nationales de ce traitement en 2014. Le docteur Pierre Nevoux est urologue à la clinique Nantes Atlantis depuis 2014 et a participé aux premières études nationales de ce traitement en 2014.

La clinique urologique Nantes Atlantis propose un traitement par ultrasons focalisés pour soigner le cancer de la prostate, qui est le cancer le plus fréquent chez les hommes, il représente à lui seul 25 % des patients touchés par cette maladie. L'établissement de santé, qui soigne tous les troubles de l'appareil urinaire chez l'homme et la femme, propose un traitement innovant du cancer de la prostate par ultrasons focalisés, ou HIFU.

La clinique a participé aux premières études nationales de ce traitement en 2014, depuis 12 ans plus de 1 000 patients ont bénéficié d'un traitement HIFU à Saint-Herblain. Un soin désormais élargi à tous car depuis début 2026 le traitement est pris en charge par la sécurité sociale. Seule clinique du Grand Ouest à maîtriser cette technologie de pointe, nous avons découvert cette contribution scientifique au cœur d'un bloc opératoire.

Nous avons suivi le docteur Pierre Nevoux qui a participé aux premières études nationales de ce traitement en 2014





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