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La clinique du Quercy en danger de fermeture

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La clinique du Quercy en danger de fermeture
Clinique Du QuercyFermetureCrise Financière
📆6/6/2026 5:15 AM
📰ladepechedumidi
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La clinique du Quercy, située à Cahors, est en danger de fermeture en raison d'une crise financière et d'une pénurie de médecins.

La clinique du Quercy, située à Cahors, est en danger de fermeture en raison d'une crise financière et d'une pénurie de médecins . Le service de soins médicaux et de réadaptation (SMR) de Mercuès a déjà fermé ses portes, et les soignants affichent leur colère et leurs craintes de voir la clinique fermer ses portes.

Le président de la clinique, Patrick Julon, reconnaît que l'établissement se trouve face à deux crises : la crise financière et la crise humaine. La clinique perd de l'argent en raison du système de tarification à l'activité, qui est calculé sur un patient moyen. Les patients qui restent plus de 40 jours en rééducation sont considérés comme trop 'lourds' et pourraient se voir opposer un refus de soins.

Le président travaille sur plusieurs pistes pour trouver des solutions et pérenniser le site. L'hôpital et La Roseraie, à Montfaucon, sont en discussion avec la clinique pour essayer d'apporter leur aide. L'ARS cherche également des solutions. Le maire de Cahors, la maire de Mercuès, le sénateur et le député se sont relayés au chevet de la direction pour activer leurs réseaux

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Clinique Du Quercy Fermeture Crise Financière Pénurie De Médecins Soins Médicaux Et De Réadaptation

 

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