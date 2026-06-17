La CLI de Golfech participe à une campagne nationale de prélèvements végétaux

La Commission locale d'information (CLI) de Golfech a participé pour la première fois à une campagne nationale de prélèvements de végétaux organisée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR). Cette campagne vise à mesurer la présence de tritium et de carbone 14 autour de la centrale nucléaire.

La CLI de Golfech a participé pour la première fois à une campagne nationale de prélèvements végétaux pilotée par l' ASNR . Ces prélèvements ont été réalisés pour mesurer la présence de tritium et de carbone 14 autour de la centrale nucléaire .

La CLI de Golfech a cultivé douze salades de plein air et a mobilisé plusieurs maraîchers du territoire pour fournir des salades et du blé. Les prélèvements ont été réalisés par les équipes de l'ASNR, qui effectueront les analyses de tritium et de carbone 14 dans leurs laboratoires spécialisés. Les résultats des analyses seront accessibles au public sur le site www.mesure-radioactivite.fr et seront également publiés par la CLI de Golfech sur www.cligolfech.org et sur ses réseaux sociaux.

La CLI de Golfech réalise depuis 1989 ses propres mesures indépendantes autour de la centrale nucléaire, en lien étroit avec le Laboratoire départemental de Tarn-et-Garonne





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