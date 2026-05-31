La citronnade, la boisson de l'été par excellence

Découvrez la recette de la citronnade façon tunisienne au citron jaune ultra-fraîche pour toute la famille. Une boisson idéale pour les chaudes journées d'été.

La citronnade est la boisson de l'été par excellence. Lorsqu'elle est faite maison avec des inspirations méditerranéennes, elle est encore meilleure. Pour les chaudes journées d'été, @mimicooks propose sa recette : la boisson façon tunisienne au citron jaune ultra-fraîche pour toute la famille.

En Sicile, dans le sud de la France comme à Menton, ou en Tunisie, les citrons jaunes font la splendeur du sud de l'Europe et du pourtour méditerranéen. En dessert, en boisson ou en assaisonnement, cet agrume fait toute la différence pour apporter L'hydratation est le point d'ordre de cette semaine. Avec les températures caniculaires, un bon breuvage tout juste sorti du frigo n'est pas de refus et les citrons recouvrent les étals des maraîchers.

Alors Imen, alias @mimicooks_im, propose de préparer une citronnade maison avec des recettes conviviales. En ce moment, on cherche de la fraîcheur par tous les moyens. S'il y a bien quelque chose qui peut nous en apporter, c'est la citronnade. Cette boisson est une superbe façon de se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été.

On peut la préparer avec des citrons jaunes, de l'eau et de la menthe fraîche. Pour ajouter un peu de fraîcheur supplémentaire, on peut mixer des fraises ou des framboises fraîches avec un peu d'eau et les verser dans la citronnade. On peut également ajouter un peu de rhum blanc et de menthe pour donner un goût plus gourmand et plus rafraîchissant. La citronnade est une boisson idéale pour les chaudes journées d'été, car elle est fraîche, gourmande et conviviale.

Elle est également facile à préparer et peut être adaptée à tous les goûts





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Citronnade Boisson D'été Recette Facile Gourmande Conviviale

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